Gorliz, con los pies de Pablo Uriarte

Gorliz dispone de una guía que reúne 19 rutas circulares para hacer senderismo que nacen y yacen en el municipio y pasan por lugares del entorno. La mejor presentación de este manual la realiza el himalayista Juanjo San Sebastián, un hombre de altas y frías cumbres y de cercano y cálido trato. Así que lo más indicado es reproducir sus palabras: "Esta publicación está concebida para regalar emociones compartidas, ofrece multitud de datos que nos confirman que vamos bien -informa y tranquiliza-, ofrece detalles que nos cuentan aspectos que el paisaje físico no enseña y, cómo no, reitera llamadas a la prudencia".

Pablo Uriarte, "médico de formación; generoso, divertido, responsable y entrañable de vocación", como señala Juanjo, es el autor de estas rutas que sacan lo mejor de Gorliz, lo conocido y lo más oculto. Pablo, bilbaino que lleva más de 50 años veraneando en la localidad de Uribe Kosta, conoce "al dedillo" los metros por los que se extiende el municipio, por eso ha podido trazar y explicar estos recorridos, que acompaña con datos históricos, curiosos, paisajísticos€

"Unas rutas son muy sencillas y cortas y otras, más largas que exigirán una mayor preparación y esfuerzo, pero ninguna de ellas tiene complicaciones de importancia, solamente, en algún caso relacionadas con su longitud", describe el propio Pablo. De hecho, hay caminos para hacer con niños que llevan sobre una hora y media y otros que se alargan hasta las 7 y 8 horas. Plentzia, Barrika, Gatika, Lemoiz, Mungia o Urduliz son las otras localidades por las que transcurren estos itinerarios, que siempre parten desde Ibarreta Plaza (Iberrebarri Plaza) y pasan por el castillo de Butrón, el monte Ermua, el faro, Urizarmendi... "Algunos de ellos, lógicamente, comparten partes del recorrido, pero todos tienen personalidad propia. Hay casos en los que también coinciden con tramos más o menos largos de la GR 123 (vuelta a Bizkaia) o de la GR 280 (Gran Recorrido de Uribe Kosta)", matiza este hombre que siempre ha disfrutado de la montaña. "Fui escalador cuando estaba estudiando la carrera, pero después, subir de nivel ya me pareció demasiado riesgo y mucha exigencia física. Así que me dediqué al monte, con mi cuadrilla, y esa ha sido la actividad deportiva en torno a la que ha girado mi vida", admite. Pirineos, Picos de Europa y hasta el Mont Blanc son algunos de los territorios conquistados por este médico durante casi 40 años.

En sus veranos y largas estancias en Gorliz, también pateaba el municipio y sus alrededores. "Cuando me jubilé, empecé a apuntar las rutas que hacía, como tengo la manía de escribir de todo€ Así que las anotaba y ahí se quedaban en el ordenador. Hasta que un día las empecé a enumerar y me puse a hacerlas circulares. Y luego pensé: A ver cuántas me salen. Y me han salido 19 y estoy ya con la número 20, que ahí me voy a quedar", resume Pablo. Y, de repente, un día cualquiera que se acercó con su nieta a la oficina de turismo de Gorliz para una gestión€ "Se me ocurrió decirles que tenía esto hecho y me contestaron: ¡A nosotros nos puede venir muy bien!", rememora Pablo. Y por eso, todos los caminos, con su ficha, su referencia en Wikiloc, sus explicaciones y sus comentarios se encuentran en la página web www.visitgorliz.eus.