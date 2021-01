Mil negocios de Getxo reciben ayudas por el covid

Un millar de negocios de Getxo afectados por la crisis del coronavirus recibieron ayudas económicas por parte del Ayuntamiento en 2020. En concreto, 302 comercios, 472 empresas de servicios, 13 empresas de servicios turísticos y 237 establecimientos de hostelería contaron con un total de millón y medio de euros para el mantenimiento de la actividad.

El equipo de gobierno enumeró ayer, durante la sesión plenaria, el conjunto de medidas adoptadas tanto para las personas más necesitadas, como para la cultura y la hostelería. Entre ellas, este millón y medio para el mantenimiento de la actividad, que en el caso de la hostelería supuso cerca de 357.000 euros, con una media de 1.505 euros por establecimiento. Además, el Consistorio destinó 415.000 euros para una campaña extraordinaria de bonos –una cifra diez veces superior a la de otros años–; y puso en marcha las bonificaciones del 50% de la tasa de terrazas y del 95% de la de basura en el segundo trimestre; aparte de aportar 250.000 euros para el sector cultural de Getxo. En el pleno de ayer, los dirigentes locales dieron cuenta de otros 500.000 euros para el sector de la hostelería con el objetivo de paliar, en parte, las consecuencias de la pandemia.

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Getxo señalaron, como en otras ocasiones, que "el gobierno municipal llega tarde, tiene poca capacidad de reacción, y rechaza las propuestas de la oposición. Aún no han comenzado a adjudicarse estas ayudas y ya está el sector hostelero cerrado de nuevo. Para cuando reciban las ayudas muchos establecimientos estarán clausurados. Se tendría que tener una planificación o un plan de contingencia y un compromiso de acción inmediata". No obstante, PNV y el PSE consideran que no es justo hablar de demora cuando "desde el principio el compromiso es firme y se está constantemente atendiendo a los sectores más afectados por la pandemia. De hecho, esta misma semana hemos anunciado que se está trabajando un sistema que dé certeza al sector económico con una línea extraordinaria que se comunicará en cuanto esté confirmada".