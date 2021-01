La escuela de mujeres de Leioa toma impulso

La escuela de empoderamiento de Leioa mira a 2021 con fuerza y con toda la intención de tomar velocidad tras un comienzo, el pasado año, condicionado por el coronavirus, lo que la obligó a llevar a cabo prácticamente todas sus actividades de forma virtual. Así que de cara a este semestre, abre sus puertas físicamente en el antiguo colegio de Mendibile con una docena de propuestas basadas en cinco líneas estratégicas: feminismo, salud, violencia, interculturalidad y solidaridad y, por último, identidad, subjetividad femenina y cambio de valores.

"Si bien en un inicio el virus nos frenó, no nos paró, nos hizo repensar y adaptarnos a la nueva normalidad que estábamos viviendo, y abrimos una ventana a la escuela on line y las oportunidades que nos podía ofrecer. Y aunque se sumaron algunas dificultades que traen las nuevas tecnologías, podemos decir que hemos superado todos los obstáculos y que nos han servido para aprender, avanzar y para poder afirmar que ni el covid-19 ni nada podrá detener este proyecto que juntas hemos iniciado", destacan desde el Ayuntamiento. Con esta energía y deseando que nuevas restricciones no ralenticen de nuevo sus pasos, la escuela -llamada Laket, por Lamien Kantuen Etxea, con un guiño a la identidad y las raíces de Leioa- ofrece cursos como el de mindfulsex. En él se aplicarán las herramientas provenientes del mindfulness para el fortalecimiento de la vivencia de una sexualidad femenina ampliando la seguridad y libertad individual. Para ello, se trabajará la focalización sensorial con técnicas de meditación cuerpo-mente (bodyfulness). Otras dos opciones tienen que ver con la risoterapia; uno de los talleres será impartido por la educadora social Belén Seoane, de Alas propias-Neure hegoak; y el otro, por la clown Bea Larrañaga. Otra de las clases se llama caligrafía y meditación, que se basa en la premisa de los beneficios de la caligrafía para la salud mental, sobre todo, en cuadros de ansiedad y depresión.

Asimismo, se ha organizado un laboratorio de ideas desde el que investigar sobre la identidad de las mujeres: la heredada socialmente y la que cada una ha construido a partir de su experiencia vital. Otra de las iniciativas de la escuela es una batukada feminista, ya que de forma divertida, participativa y dinámica, esta acción se convierte en una herramienta pedagógica de desarrollo personal y grupal; las mujeres participantes hacen un recorrido en el que pasan del desconocimiento a la interpretación grupal de un ritmo de percusión tradicional de África.

Para apuntarse



Las inscripciones a cada uno de los talleres podrán hacerse hasta dos días antes del inicio del mismo. Podrán realizarse a través de la página web del Ayuntamiento o enviando un correo a laket@leioa.net. De manera presencial se podrá tramitar en los servicios de atención a la ciudadanía, en el ayuntamiento y en Gaztelubide. Las plazas son limitadas y los aforos han sido "muy ajustados para cumplir con todas las medidas de seguridad", señalan desde el Consistorio.