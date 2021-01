Getxo recibirá a Cayetana Guillén, Gabino Diego, José Sacristán y Kiko Veneno

Muxikebarri desprenderá una potente luz cultural durante el primer cuatrimestre del año. En guardia siempre ante el coronavirus, el Aula de Cultura de Getxo ha programado más de una treintena de actos teatrales, musicales, de danza y cine, desde la próxima semana hasta el mes de abril. Y la alfombra roja del centro de artes se desplegará ante rostros tan conocidos como los de José Sacristán, Cayetana Guillén Cuervo, Kiko Veneno o Gabino Diego.

La realización de todos los espectáculos se llevará a cabo cumpliendo con la normativa sanitaria vigente y el aforo de las salas quedará reducido al 50%. En el apartado musical, Muxikebarri sonará a diferentes géneros y estilos. Abrirá la agenda el veterano Kiko Veneno el próximo día 16, dentro de la gira de su último trabajo, Sombrero roto y, al día siguiente, el grupo Aurrera presentará el espectáculo Badaezpada, un concierto dedicado a la visualización de la mujer en el mundo de la música que acerca al público versiones de temas de cantantes como Tina Turner, Aretha Franklin, Edith Piaf, Amy Winehouse o Adele, entre otras. Cerrará enero la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, que el día 21 llega a Getxo bajo la dirección de Jaume Santonja.

Ya en febrero, actuará la joven banda de ska Guda Dantza (día 3) y los amantes de la música clásica podrán disfrutar del recital de la pianista donostiarra Judith Jáuregui el día 5. Los sonidos tradicionales toman el testigo el día 10 de la mano de Koplariak, el último proyecto de la banda Korrontzi, un trabajo en colaboración con el bertsolari Xabier Amuriza. Por su parte, el día 19 la joven banda En Tol Sarmiento acercará al público los sonidos de pop, rock, ska, reggae de su último disco, Aukera berriak y, el día 27, será el turno de otra de las bandas vascas de rock más relevantes: Zea Mays, que presentará a los getxotarras su último trabajo, Atera.

Por otro lado, el 6 de marzo, el cuarteto de trikitixa y voces Amak llega a Getxo con su música festiva y el día 14 el tenor de Algorta, Andoni Martínez Barañano, ofrecerá el concierto Desde mi balcón a tu corazón, una actuación con la que la localidad conmemora el primer aniversario del confinamiento ocasionado por la pandemia y en el que el artista interpretará varios de los temas que brindó al vecindario durante ese periodo. Pondrá el broche a la propuesta musical en marzo la banda Dead Bronco el día 27 con su nuevo disco, The Annunciation, en el que han dado un giro hacia un estilo que ellos mismos denominan black folk.

En abril, el día 17, la cantautora Silvia Pérez Cruz llega a Getxo dentro de la gira de presentación de su último álbum, Farsa (género imposible), un proyecto concebido en diálogo con otras disciplinas artísticas. Para finalizar con la banda sonora getxotarra de los primeros compases del año, la soprano Isabel Rey, una de las artistas líricas españolas más reconocidas, ofrecerá un recital el 23 de abril, acompañada por el pianista Nauzet Mederos.

En escena

Si la oferta musical es potente, la teatral no se queda atrás y reúne una decena de montajes entre los que destacan trabajos como el monólogo Señora de rojo sobre fondo gris (9 de enero), la adaptación teatral de la novela homónima de Miguel Delibes, interpretada por José Sacristán. Otro de los espectáculos más relevantes es Puertas abiertas (5 de marzo), una obra de intriga protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali, cuya historia transcurre durante los atentados terroristas acaecidos en París en 2015. También en marzo, el día 26, Gabino Diego y Cecilia Solaguren serán Los mojigatos, en un divertido y polémico juego sobre el sexo. Completan la propuesta teatral la divertida obra El viaje a América (30 de enero), de Tanttaka; Ophelia (6 de febrero), la versión en clave femenina de Hamlet, a cargo de la compañía getxotarra Utopian; la intriga en clave de comedia Konpromisoa (13 de febrero), de Txalo; la comedia ¿Cómo hemos llegado a esto? (17 de febrero) y Losers (20 de marzo); Ocaña (21 de marzo), una producción de Pabellón 6 y Makiescénica que tiene como eje la turbulenta vida del pintor sevillano José Pérez Ocaña durante los últimos coletazos de la dictadura franquista; y la comedia con música en directo Porno vs Afrodita (30 de abril), a cargo de Benetan Be.