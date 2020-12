Las chicas del club de natación de Getxo se meten entre las 16 mejores del Estado

Las chicas de Getxo Igeriketa Bolue Kirol Elkartea han nadado hacia el éxito y la próxima temporada estarán entre las 16 mejores del Estado. Y es que el equipo senior logró el ascenso a Primera División en Castellón el pasado fin de semana desempeñando un papel "excepcional" en la Copa de España, como destaca el coordinador del club, Urko Arregui.

Sí, las chicas de Getxo Igeriketa son de primera. Son de oro. Y así cumplen con un objetivo que en la entidad se habían marcado hacía tiempo. "Era algo que llevábamos años persiguiendo. El año pasado teníamos equipo como para subir a Primera, pero es una competición en la que una descalificación te deja fuera de opción, nosotras tuvimos tres y nos quedamos fuera por eso. Y este año era una incertidumbre total, con seis meses prácticamente de inactividad, es decir, con quince semanas solo de entrenamiento, así que teníamos muchas dudas, pero claro, el resto de equipos estaban igual. Pero ha sido un éxito de la leche porque en quince semanas, las nadadoras se han puesto en sus mejores marcas y ha sido un campeonato excepcional", remarca Arregui.

Este grupo ha peleado, se ha esforzado, no se ha dejado vencer por las circunstancias actuales, ha demostrado su valía y, sobre todo, ha hecho de la unión la fuerza, desde la veterana de 31 años, Itziar Tardagila, que lleva toda la vida en el club, hasta las más txikis, del año 2005, Lexuri Olalla y Ainhoa Morales. "Son las más jóvenes que hemos podido llevar porque tenemos una niña de 2007, de 13 años, que tiene nivel para estar en el equipo senior, disputar una Copa de España, e incluso, tiene mínimas para acudir al campeonato de España, pero el Gobierno vasco ha decido que 2007 no puede ser año federado y no puede competir. O sea que esta niña el año que viene tiene edad para ser olímpica pero en Euskadi no va a poder tener licencia federada", comenta el coordinador.

Más de 300 socios El ascenso a Primera es una excelente noticia para Getxo Igeriketa Bolue Kirol Elkartea, que tiene equipos de natación y también de waterpolo, por lo que cuenta con más de 300 socios y eso que "este año, con todo el miedo, ha habido entre un 10 y 15% de bajas", precisa Arregui. Está siendo una campaña más que atípica y, aun así, hay sonrisas que esbozar. "Nos han condicionado las restricciones a la movilidad, porque es de agradecer a Getxo Kirolak todas las facilidades y los esfuerzos por cedernos las instalaciones y ayudar a compaginar, estudios y trabajo con entrenamientos; hemos tenido que andar con reorganización de grupos, con certificados Lo hemos hecho y lo hemos hecho bien porque también llevamos actividades de formación y hemos estado gestionando 1.200 usuarios al día y no hemos tenido ningún contagio, porque al final una actividad bien organizada y bien protocolizada se puede hacer segura, que es lo que venimos demandando con el deporte escolar, por ejemplo. Se puede hacer", asegura el miembro del club. Una entidad deportiva que puede tirar adelante desde el punto de vista económico, además. "Llevamos años buenos en los que cada ejercicio íbamos haciendo nuestro colchoncito, como una hormiguita, y gracias a eso, este año hemos podido mantener el tipo", desvela Arregui. Así que Getxo Igeriketa podrá seguir dando grandes titulares.