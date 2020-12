Plentzia cierra los locales de Arpillao "por seguridad"

El edificio de Arpillao y sus locales han sido cerrados "definitivamente al público y usuarios" por "motivos de seguridad". En este espacio se encuentran cinco asociaciones: Arkote Taldea, el club de piragüismo, Plentziako Traineru Baltza, Danontzat Gaztetxea y Ambar Elkartea, que critican que se toparon "sin previo aviso" con un cartel explicativo en las instalaciones. Sin embargo, el equipo de gobierno asegura que ya "estaban informados", que, de hecho, han mantenido dos reuniones al respecto y que ayer, nuevamente tenían organizado otro encuentro. Los usuarios de estos locales están muy molestos. "No nos parece de recibo, ni ético, ni moral, no haber recibido ninguna comunicación previa", señalan en un escrito conjunto. "Esta decisión del Ayuntamiento de Plentzia nos obliga a suspender las actividades programadas y deja en el aire el futuro de las cinco asociaciones", refleja, asimismo, el comunicado. "Nos han cerrado las instalaciones, mediante un cartel y sin previo aviso. Queremos denunciar las formas, que consideramos muy graves", recalcaban desde el club de remo Arkote. "Esto es una vergüenza, nos han dejado en la calle", añadían desde la entidad deportiva de piragüismo. No obstante, la versión de los regidores locales es otra. "Los clubes deportivos están informados y todos saben desde hace dos veranos que la situación del parking es precaria", insisten fuentes municipales. "Los concesionarios con plaza llevan dos veranos con sus parcelas reubicadas y saben el problema", agregan desde el equipo de gobierno.

Por lo tanto, desde el pasado martes en este espacio "no se puede desarrollar ninguna actividad" y solo se puede acceder a los locales "exclusivamente para recoger y retirar los bienes" que sean de propiedad de los usuarios. Así, la entrada se permitirá hasta el 15 de enero, pero para ello, hay que concertar una cita con la Policía Municipal. "A partir del 15 de enero no podrá autorizarse ningún acceso al edificio", recoge el cartel informativo colocado en Arpillao.