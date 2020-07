Getxo reabre el gimnasio de Fadura, también en fines de semana

Getxo – Getxo Kirolak abrirá mañana más servicios e instalaciones en el polideportivo de Fadura. En concreto, esta nueva fase incluirá el gimnasio de fitness y musculación, las pistas de tenis y de pádel cubiertas, el campo de fútbol 5 de hierba artificial y los frontones. Además, se habilitarán un número limitado de vestuarios con duchas para todas estas actividades y para quienes acuden desde el 19 de junio a las piscinas . Pero todos estos servicios solo estarán disponibles para las personas abonadas de Getxo Kirolak.

En el caso del gimnasio, el parón provocado por los efectos del covid-19 se ha aprovechado para acondicionar dos salas adyacentes en las que se repartirán las máquinas de ejercicio cardiovascular y nuevos espacios para hacer entrenamiento funcional. Así, el gimnasio pasará de una superficie de 400 a casi 700 metros cuadrados y las máquinas estarán más separadas para garantizar la distancia de seguridad entre las personas usuarias. Otra novedad es que, además de abrir de lunes a viernes, de 7.30 a 21.30 horas, lo hará los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. El acceso durante esta semana será gratuito y a partir del próximo lunes, tendrá el precio habitual (37,40 euros al mes). "Gracias a la ampliación de espacio, no será necesaria una cita previa porque no se prevén problemas de aforo", matizan desde el Ayuntamiento.

Por su parte, las reservas de las pistas cubiertas de tenis y pádel y de los frontones se llevarán a cabo siguiendo el procedimiento habitual a través de la página web de Getxo Kirolak. Asimismo, la reserva para el campo de fútbol 5 de hierba artificial será gratuita pero obligatoria y, al igual que para acceder a la pista de atletismo y al velódromo, también podrá hacerse por la página web de Getxo Kirolak. El horario de las instalaciones deportivas de la zona exterior será el habitual: de 8.00 a 21.30 horas.

Por otro lado, en los próximos días Getxo Kirolak devolverá a las personas abonadas la cuota correspondiente al periodo del estado de alarma. Junto a esta devolución, también se están llevado a cabo las de las cuotas de cursos deportivos que no se pudieron impartir y las de los bonos que las personas no socias adquieren para acceder a diferentes servicios que el organismo municipal de deportes no ha puesto en marcha todavía.