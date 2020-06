Los comercios de Urduliz saldrán el sábado a la calle

Urduliz – El comercio de Urduliz quiere plantar batalla al coronavirus y después de tres meses de pandemia en los que se ha visto abocado al cese de actividad, ahora busca resurgir de sus cenizas. Para ello, la asociación de comerciantes de la localidad ha organizado este próximo sábado, 4 de julio, por la tarde una feria en la plaza Antsonekoa con el objetivo de dar visibilidad a los comercios del municipio.

"Son momentos complicados para todos y por eso queremos sacar los comercios a la calle y darlos a conocer a todos lo vecinos. Urduliz es un municipio en constante crecimiento y hay muchas personas que han venido a vivir aquí hace poco tiempo y han conocido los comercios cerrados durante estos meses. Esta feria es una oportunidad para que sepan los servicios y productos que ofrecemos", indica la responsable de la asociación Karmele Arrizabalaga.

De este modo, los comerciantes instalarán puestos en la plaza Antsonekoa, que cuenta con una cubierta, en horario de tarde, de 17.00 a 20.00 horas. Se trata de la primera vez que se organiza un evento de este estilo, asegura Arrizabalaga, quien señala que participarán "mercerías, tiendas de alimentación, textiles, de estética y peluquería, danzas, academias de idiomas, etc.". En total, el municipio cuenta con más de medio centenar de comercios de los que 32 están asociados. No obstante, desde la asociación de comerciantes invitan a los que no estén adheridos "a participar también en la campaña".

Ayudas

Sobre esta línea, la responsable de los comerciantes urduliztarra valora "positivamente" las ayudas aprobadas recientemente por el Consistorio para recuperar la actividad económica y paliar los efectos del cese de actividad en autónomos y pequeñas empresas. "Estamos animados y satisfechos con las ayudas. Hemos podido reunirnos con el Ayuntamiento para valorar las necesidades", explica Arrizabalaga. En concreto, el Consistorio destinará 150.000 euros a ayudas directas para hacer frente a los estragos del covid-19 y también ha creado una campaña de bonos para la que se destinará 10.000 euros. "Es muy importante para el municipio impulsar la actividad comercial", señala Arrizabalaga. En este sentido, desvela que se han sentado las bases para que después de esta primera feria comercial se puedan seguir realizando otras más adelante para tratar de ayudar a los negocios de la localidad.

Igualmente, los comerciantes valoran positivamente también los 6.000 euros que se destinarán para subvencionar los gastos de las medidas de prevención que los comerciantes han tenido que hacer frente para garantizar la protección de trabajadores y usuarios. "Hay comercios que se han tenido que gastar mucho dinero en geles, mascarillas y pantallas de protección", indica Arrizabalaga, propietaria de una peluquería, y que ha vivido "con incertidumbre" estos meses de pandemia al igual que el resto de comerciantes. "Cuando reabrimos no sabíamos la gente que iba a venir. Hay personas que vienen con mucho miedo y otras no tanto. Además, en mi caso, cuando reabrí el 4 de mayo fue todo muy estresante después de tanto tiempo con el negocio cerrado", concluye.

Comercio. Dentro de la línea de ayudas de carácter excepcional para personas autónomas y pequeñas empresas del municipio aprobadas recientemente por el Ayuntamiento de Urduliz, se encuentra una campaña de bonos a la que se destinarán 10.000 euros. El Consistorio urduliztarra está ultimando los detalles del número de bonos que pondrá en circulación y las fechas en las que se desarrollará la campaña. El objetivo es "fomentar el consumo en los comercios, establecimientos hosteleros y negocios y servicios del municipio", explican fuentes municipales.