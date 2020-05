Berango destina 50.000 euros al comercio

Berango – El Ayuntamiento de Berango ha aprobado una partida presupuestaria de 50.000 euros para ayudar al "comercio minorista, hostelería, servicios y microempresas" abiertas al público del municipio que hayan tenido que cerrar su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma. El Consistorio ofrecerá 800 euros por solicitud y el plazo de presentación de solicitudes será de "quince días naturales desde la fecha de publicación de las bases en la página web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de cinco días para subsanar las solicitudes incompletas o defectuosas", detallan.

Las personas interesadas en la convocatoria, podrán tramitar las solicitudes vía email berangokoudala@berango.org o de forma presencial en el Ayuntamiento. No obstante, solo "se acudirá al Ayuntamiento para la entrega de documentación requerida bajo cita previa", aclaran.

Requisitos En este sentido, podrán ser beneficiarias de estas ayudas los titulares, personas físicas o jurídicas, y las microempresas (que ocupa hasta 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros) que se hayan visto obligadas a suspender temporalmente su actividad por el coronavirus; que su domicilio fiscal esté en Berango; que estén dadas de alta en una actividad empresarial o profesional que no esté excluida; que estén legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes; que dispongan de licencia de apertura del establecimiento o haberla solicitada antes de 14 de marzo y, en el caso de las personas jurídicas, que no se halle participada directa o indirectamente en más de un 25% por empresas que no reúnan alguno de los requisitos.