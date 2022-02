Abadiño celebra su Carnaval desde el viernes

El Ayuntamiento de Abadiño ha programado diferentes actividades para celebrar el Carnaval y lo hará este próximo fin de semana con una amplia variedad de propuestas especialmente dirigidas al público infantil y familiar, pero también un show a cargo de Asier Bilbao, el domingo a las 19.00 horas, en Errota Kultur Etxea.

La programación diseñada por las AMPA de Traña-Matiena H.E., Zelaieta H.E., Katalamixon Aisialdi Elkartea y el Área de Eventos y Ocio arrancará el viernes a las 17.30 horas con la diskofesta de Xaibor en el aterpe de las escuelas. Al día siguiente, a las 18.00 horas el probadero municipal acogerá el espectáculo Meri, Mari eta Lari. Organizado por Kalamison Aisialdi Elkartea, se trata de obra teatral que consta de cuentos y canciones. También en la jornada del sábado, a partir de las 19.00 horas, DJ Rubén Costas estará en la plaza Traña, en una iniciativa de la AMPA de Traña – Matiena H.E. Por su parte, Errota Kultur Etxea acogerá el domingo a las 19.00 horas, el show de Asier Bilbao, espectáculo de transformismo, cabaret y música al más puro estilo bilbaíno. Las entradas están ya a la venta en Errota Kultur Etxea y Udal Mediateka (5 euros). El programa especial se cerrará el día 1, martes de Carnaval, con una nueva sesión de diskofesta para las y los más pequeños organizado por el AMPA de Zelaieta H.E., a las 15.30 horas, que se desarrollará en función de la climatología, en el patio de las escuelas de Zelaieta o en el probadero.

En el caso de Berriz, las actividades arrancarán el jueves con el espectáculo circense Sudur Puntan que tendrá lugar en el frontón Olakueta a las 18.00 horas. La programación festiva seguirá el viernes por la tarde a partir de las 18.00 horas con la diskofesta infantil en el probaleku.

En la jornada del sábado la música volverá a ser protagonista con dos nuevos espectáculos. Peru krokodiloa de Kantu Kolore, a las 12.00 horas en el frontón, y por la tarde, Berrizko Kultur Etxea acogerá el espectáculo musical Pasadena a las 19.00 horas.