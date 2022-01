Ander Erzilla, el toque musical en familia

"Presentar un disco siempre es especial y hacerlo en casa aún más". A sus 55 años y con el gusanillo lógico de las grandes citas, el durangarra Ander Erzilla cuenta los días que restan para dar conocer su último trabajo: Sustraiak Adarretan. Será este jueves en San Agustín Kultur Gunea dando pistoletazo de salida al nuevo ciclo Gure eguenak, que pretende ampliar la oferta cultural en el municipio. "En mi caso no se cumple el dicho de que nadie es profeta en su tierra porque siempre me han dado la oportunidad de presentar mis proyectos en casa y eso es de agradecer", insistió el músico.

Tras los discos Amaraun (2002) y Ekuru (2020), Ander Erzilla lidera nuevamente con su voz y el saxofón este tercer trabajo en el que han tomado parte un amplio repertorio de músicos como Ander García (contrabajo), Iñaki Jaio (bateria), Daniel del Valle(guitarra), Izaro Erzilla Etxegibel (voz), Matxalen Erzilla Etxegibel (violonchelo), Jone Erzilla Etxegibel (tronpeta) y Borja Ruiz (trombón). "Tengo la suerte de contar con buenos músicos, que además son amigos, lo que permite en todo momento crear una empatía a la hora de tocar y eso supone un plus que siempre se nota", valora con cariño.

Bajo el título Sustraiak adarretan, "trabajando con los elementos de nuestro folklore a nivel melódico y rítmico, los mezclamos con el lenguaje de hoy en día". Están hablando de "un material muy interesante con el que podemos seguir creando nuevas composiciones gracias a la improvisación", reivindica el durangarra, satisfecho con el trabajo completado durante estos dos últimos años.

Ligado al mundo de la música desde niño, Ander disfrutaba del solfeo a los 6 años y pronto comenzó a especializarse en piano. Su contacto con la música popular también llegó de txiki siendo dulzainero y tamborrero con los txistularis. Licenciado en Oboe, suma más de un cuarto de siglo como profesor en el conservatorio Bartole Ertzilla de Durango. En esta faceta, también les ha dado clases a sus hijas. De hecho, dos de ellas forman parte del último proyecto. "Como el jueves en el directo no podrá estar alguna mi otra hija, Jone, vendrá también a tocar la trompeta. He sido su profesor, pero nunca había compartido escenario con las tres con un proyecto mío. Me hace ilusión, pero lo más importante es que no están ahí porque son mis hijas, sino porque les gusta, se han formado y se les da bien", puntualiza el músico.

agradecido a la beca

Defendiendo que "la música es un lenguaje artístico que te sirve para transmitir lo que no puedes decir con palabras", Ander, sin dejar de lado su faceta de compositor, lleva tiempo centrado en el saxofón. Con la intención de dar a conocer este último trabajo, el experimentado músico lamenta que "hoy en día no se realiza el esfuerzo suficiente como para hacer una transmisión cultural integral donde la gente pueda dar a conocer lo que hace". En este sentido, sí se muestra muy agradecido con el Ayuntamiento de Durango por los 5.000 euros recibidos e invertidos en el disco como ganador de una de las becas Durango Sor(tzaileen). "Me sorprende algo que no debería chocarnos: el hecho de que un Ayuntamiento haga esta apuesta. Me parece sensacional, sobre todo para la gente joven, para ayudar al sector cultural de la localidad", reflexiona, muy agradecido.

Considerando la formación musical fundamental en un niño, Ander no pierde el nervio "necesario que te permite concentrarte cada vez que se subes a un escenario". Presentará el nuevo disco el jueves a las 19.00 horas en San agustín Kultur Gunea. "Tocar en casa siempre entraña un poquito más de responsabilidad porque delante de los tuyos no arriesgas tanto. Si actúo fuera estoy más libre. No sé quién está escuchándome y lo llevas de otra manera", valora con ganas de agradar al público.

