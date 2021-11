Frente al covid, creatividad

La crudeza de la pandemia y el hecho de tener que soportar durante tanto tiempo sus graves consecuencias ha servido también para despertar el lado más creativo e ingenioso de muchas personas. Es el caso del joven Ander Urigoitia. A sus 21 años, este alumno de Iurretako Lanbide Heziketa acaba de recibir el #TelekoSaria 2021 de Formación Profesional por el diseño de un sistema de monitorización del CO2 concentrado en las aulas para determinar si la ventilación de los recintos es la correcta de cara a prevenir la transmisión del covid-19. A través de un sistema de sensores instalados en el aula y tecnología LoRa, el proyecto monitoriza a distancia los datos recogidos por los sensores con un consumo de energía muy bajo. "Este fue el trabajo de fin de Grado Superior que hicimos en clase. La idea surge porque al final era algo que se veía diariamente en las noticias y un profesor nos propuso hacer algo para que el riesgo al contagio fuera menor. Lo que hicimos fue instalar sensores de temperatura y humedad con el objetivo de medir estos parámetros que los podíamos comprobar directamente con el móvil. Queríamos saber si el riesgo de contagio era elevado en nuestra clase", explicó el joven de Otxandio que terminó en junio el Grado de Mantenimiento Electrónico.

El #TelekoSaria es un galardón concebido para fomentar el desarrollo de proyectos innovadores de carácter tecnológico entre el alumnado de centros públicos Formación Profesional de Euskadi. Bajo el título CO2 TTN Measuring, el proyecto de Ander se fraguó en dos semanas con ayuda de otros compañeros. En la puesta a punto surgieron complicaciones a la hora de decidir qué sensores de temperatura y CO2 utilizar, cuál era el mejor módulo de Wifi para enviar los datos que se conseguían. Todo ello se logró con la creación de un programa. "Utilizamos un GateWay; esto es para a través de la transmisión LoRa poder enviar y recibir mensajes a Internet y poder ver los resultados en la página web The Things Networks", puntualizó su creador.

El hecho de buscar un medidor para prevenir la transmisión del covid-19 en las aulas respondía al deseo de buscar medidas preventivas al complicado momento social y sanitario que se vivía. Y es que, como para cualquier joven, el confinamiento también fue duro para Ander. "Se me hizo largo, pero sí que es verdad que cuando se empezó a poder salir al vivir en un pueblo pequeño es más fácil mantener las distancias y el riesgo de contagio es menor. Lo más duro, el mes y pico que tuvimos que estar en casa", reconoció sincero.

Orgulloso y satisfecho con el reconocimiento obtenido, esta era la primera vez que Ander se presentaba a un certamen de estas características. El cheque de 1.000 euros de premio lo recibió la semana pasada en el Parque Tecnológico de Zamudio, de la mano de la directora general de Itelazpi, Matxalen Lauzirika. Y es que el #TelekoSaria está enmarcado dentro del convenio de colaboración firmado entre Itelazpi e Ikaslan en 2018. "Para la autoestima de uno siempre es bueno un reconocimiento y más aún, que sirva de colofón a lo que he estudiado en Iurreta", valoró agradecido el otxandiarra que, preguntado por lo que hará con el dinero, "lo guardaré para ahorrar y si más adelante necesito algo pues tiraré del premio. Hay que decir que uno es ahorrador", explicó entre risas el joven.

Defensa central los fines de semana con el Ezkurdi Kirol Taldea, Ander estudia ahora Ingeniería Electrónica en Gasteiz. Reconociendo que "es diferente a lo que he hecho hasta ahora y más teórico", no mira a largo plazo, pero sí le gustaría que su futuro laboral estuviera ligado a este mundo. Con ganas de seguir aprendiendo, se mostró agradecido por el apoyo de sus padres a la hora de decidir su formación. "En casa me dijeron que estudiara lo que me guste y es lo que estoy haciendo", zanjó el ganador del #TelekoSaria 2021.