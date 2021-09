Leire Vargas, el arte de escribir poemas

A sus 19 años, la durangarra Leire Vargas Nieto ha recibido el Premio Literario Kutxa Ciudad de Irún en la modalidad poesía en euskera. Bajo el título Dena ametsa den irudipena, se trata de más de cuarenta poemas que verán la luz a principios de diciembre. Y es que además de los 15.000 euros de premio, Elkar publicará el trabajo completo. "Me hace mucha ilusión, pero según se vaya acercando la fecha de publicación puede que sienta miedo. Al final es algo que yo he llevado conmigo durante mucho tiempo y ahora va a salir a luz. Es un poco como desnudarme porque nunca he publicado algo de esta envergadura, completo y personal", reconoce con cierto vértigo la joven.

Cursando segundo de Traducción e Interpretación en Gasteiz, Leire siempre ha mostrado especial interés por la lectura. Muestra de ello es que "no recuerdo una época en la que no leyera", explica con naturalidad añadiendo que "en mi casa siempre se ha leído". "Que se valore el poder de la palabra y la literatura es genial", apunta agradecida a sus padres que siempre han poblado las estanterías de casa con cientos de libros.

Iniciándose en el mundo de la literatura con los clásicos libros para niños, Leire pasó a una época donde devoraba narrativa juvenil y luego llegó el salto "a cosas más de adultos" con la introducción en la poesía leyendo a Walt Whitman. "Después descubrí que había muchos géneros distintos y a día de hoy sigo leyendo mucha poesía y también prosa; me encanta leer", asegura con entusiasmo.

En lo que a sus inicios en la poesía se refiere, "empecé a escribir sin saber realmente lo que era y de forma bastante natural. Me permitía expresar lo que sentía y liberarme como podría hacerlo en un diario. Más adelante empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo y pensé que si tanto me gustaba leer poesía, por qué no intentar hacerlo yo", repasa aquellos comienzos.

A la hora de plasmar lo que siente, Leire siempre lo hace escribiendo a mano e insiste en que es un proceso largo y que lleva su tiempo. Y es que, de la primera idea que se parte, al resultado final, es un proceso que requiere tiempo. Para conseguirlo, los bolígrafos y cuadernos siempre están preparados en el bolso porque "nunca se sabe cuando puede llegar la inspiración". Preguntada por esos momentos de lucidez, Leire deja muy claro que "parece que el escritor escribe lo que le sale y ya como es un prodigio le sale todo perfecto y estamos maravillados, pero el proceso de edición y corrección es tan importante como el momento en el que se escribe. En un principio escribes lo que te sale, pero luego lo analizas y vas puliendo y dándole forma a todo. Cuando te enfrentas a lo que has escrito y lo lees, a veces no te gusta y es frustrante", valora la durangarra.

Destacando a Sylvia Plath, Gloria Fortún o Lorca como algunos de sus referentes, a Leire le vienen frases, versos o alguna palabra que van cociéndose a fuego lento en su cabeza. Esta situación suele darse en ocasiones también cuando se acuesta. "Es apagar la luz, ponerme a pensar y de repente me vienen cosas y las tengo que apuntar por si acaso. Una siempre tiene miedo de que me venga algo que pueda ser bueno y se me olvide", comenta entre risas.

Escribiendo "cosas que siento que me atraviesan y pueden ser más o menos personales", la joven relata normalmente algo vivido o visto y luego lo ficciona. Trasformando ese sentimiento real vivido, Leire describió sus más de cuarenta poemas que han sido reconocidos con el Premio Literario Kutxa Ciudad de Irun. "Son de temática bastante variada, pero sí que hay sentimientos y temas generales que prevalecen. Está muy presente la relación entre lo que se quiere, se puede conseguir y las barreras que nos pone la sociedad y nosotros mismos. Sin ningún aire filosófico también hay crítica social y trato las relaciones interpersonales y los conflictos que surgen", resume sobre sus poemas que tras la entrega de premios el 26 de diciembre serán publicados por Elkar.

Define la poesía como "un medio para expresar algo no físico que va en nuestro interior", Leire empleó el confinamiento para ordenar todo lo que tenía escrito anteriormente. Durante este tiempo, también surgieron las dudas e inseguridades. "El sentirme capaz de hacer algo así en los últimos meses me estaba causando un poco de malestar. No sabía si realmente quería seguir creyendo en esto o si me iba hacer daño porque no iba a salir bien. No me esperaba ganar y este reconocimiento es un empujón para seguir con la poesía y la literatura", apunta ilusionada la joven.

Todavía está asimilando que en breve sus poemas serán publicados, Leire tiene claro que con los 15.000 euros de premio que le han concedido "conociéndome los voy a guardar porque soy bastante ahorradora, aunque me gustaría hacer algún viaje para desconectar y estar tranquila".