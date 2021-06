La calle Konbenio de Zornotza inicia su reurbanización integral

Han pasado dos semanas desde que el Ayuntamiento de Amorebieta iniciara la reurbanización de la calle Konbenio. Los trabajos supondrán una transformación integral de esta céntrica calle, desde la calle Karmen hasta la calle San Juan mejorando de manera sustancial la movilidad urbana de una de las calles más representativas e históricas del municipio, dando solución a los problemas de accesibilidad existentes en su acera norte. A pesar de su céntrica posición, no cuenta con un gran flujo de viandantes al no resultar accesible fundamentalmente por la estrechez de sus aceras, no llegando en algunos tramos a una anchura de un metro. Por este motivo, la administración recibió en numerosas ocasiones quejas de personas con movilidad reducida solicitando la solución a este problema. "La ampliación de la acera existente revertirá y dará una solución definitiva a esta situación convirtiendo la zona en un lugar totalmente accesible", valoró satisfecho Andoni Agirrebeitia, alcalde del municipio.

Con un presupuesto de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses, el proyecto traerá consigo una notable mejoría con una escena urbana mucho más amable para el transeúnte y la consecución de una imagen moderna y actual de un espacio accesible y fluido de comunicación peatonal entre los principales accesos, desde el norte del municipio a los principales equipamientos municipales ubicados en la zona, consiguiendo así una adecuada convivencia de los diferentes tráficos, rodado y peatonal, que se producen en el entorno.

El programa de necesidades se ha fundamentado en solucionar los diferentes problemas existentes en la zona. La intervención propuesta propone una sección de vial ajustada ampliando las aceras en las zonas más representativas y eliminando los contenedores de superficie con la finalidad de dinamizar el espacio y convertirla en una acera corredor hacia otros barrios. También se colocará una batería con siete contenedores soterrados, ubicados en la misma zona donde se encuentran en la actualidad. En relación con el tráfico cabe destacar que se ha previsto la ordenación de los aparcamientos que se realizan en las inmediaciones del Ayuntamiento, mediante el trazado de una vía rodada de sección uniforme. Se ha buscado la prioridad del peatón frente al tráfico rodado dentro de los límites establecidos por las preexistencias y las necesidades reales. Por otro lado, se llevará a cabo la renovación de las redes de abastecimiento y la red de saneamiento, tanto fecales como pluviales dando solución a actuales problemas existentes en las diferentes redes.

