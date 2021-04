El nuevo plan urbano de Izurtza avanza sin el apoyo del PNV

El Ayuntamiento de Izurtza, en el pleno de marzo, dio luz verde a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que regirá el destino urbanístico del municipio para la próxima década, lo que le hace, por tanto, uno de los más importantes de cuantos se redactan y se aprueban en un municipio. La decisión contó con el respaldo del equipo de gobierno, liderado por EH Bildu, y la negativa del PNV. "El equipo de gobierno entra en una incoherencia urbanística. Nos dicen que la descalificación de suelos que realizan es para ajustarse a la ley del suelo de 2006, pero en 2015 aprobaron unas normas que no cambiaban la calificación de esos terrenos, ¿por qué ahora sí se cambia si la ley es la misma?", cuestionaron los jeltzales.

La negativa a la aprobación inicial del PGOU también estuvo motivada por no estar de acuerdo con la desclasificación de suelos urbanos consolidados en la zona de Elizalde "ya que transcurren por una travesía, incluso recientemente se ha creado una onda verde en esa zona urbana. Si el departamento sectorial de carreteras así lo nomina, ¿por qué nos dicen justo lo contrario al desclasificar suelos urbanos consolidados? Tampoco entendemos cómo dicen que quieren hacer una rotonda necesaria a la salida del polígono Arbisolea, pero ni la incluyen ni la dibujan en el plan, ha desparecido", lamentaron desde el PNV.

Por otro lado, tampoco gustó que a los vecinos que presenciaron la sesión plenaria del pasado 25 de marzo no se les diera "ni respuesta ni solución", "solamente se les comunicó que tendrán un periodo de alegaciones que se alargará durante cuarenta y cinco días desde su publicación ayer en el Boletín Oficial de Bizkaia", critican. "El Ayuntamiento junto al equipo redactor ha decidido el planeamiento de Izurtza, ya que es un ámbito competencial municipal. La Diputación no tiene competencia, de ser el caso, si no se ajusta a las directrices, pediría correcciones, pero no decide cómo tiene que ser la tipología de Izurtza", criticaron.

La votación salió adelante con los votos de EH Bildu (3), ya que uno de los concejales de la coalición abertzale no pudo votar al ser parte implicada y beneficiada en algunos puntos del plan y la negativa del PNV (2). "Venimos de un plan anulado porque el equipo de gobierno defendía que existía una variante en Izurtza, cuando nunca ha existido. Ellos siempre proclaman transparencia y participación, pero el día en que se aprobaba inicialmente el PGOU en el pleno no dejaron entrar a los medios de comunicación. Varios vecinos sí tuvieron acceso, pero no así los medios", denunciaron.