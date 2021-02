'Itzuliko gara', en la Insömnia de querer volver

Cuando las ganas, el talento y la falta de sueño unen fuerzas en plena pandemia nace Insömnia, un nuevo proyecto musical liderado por los jóvenes durangarras Amaiur Azkarate y Oier Palomo, quienes pese a la complicada situación actual han apostado por hacer aquello que les apasiona. "La música es mi vida y, aunque siempre la he relegado a un segundo plano porque no es fácil poder dedicarte a esto, sí es verdad que después de dos meses y medio en casa con coronavirus y pasándolo muy mal, es cuando he dicho que quiero aprovechar el momento y hacer lo que me gusta. Visto lo visto no sabemos nunca lo que puede llegar a ocurrir y por eso di el paso", reconoce Amaiur.

Itzuliko gara es la balada con la que han decidido darse a conocer. Un primer tema que nace de una situación personal y que refleja el día a día de toda una sociedad. "Ha resultado un año muy difícil para todos y lo hemos llevado como hemos podido. Viendo las circunstancias de la gente, de cómo ha sucedido todo, ver los bares de nuestro pueblo cerrados... Mi forma de expresarme se transmite componiendo con una letra que me salió del corazón", asegura la joven.

Y es que siendo conscientes de la complicada situación actual, este primer tema está lleno de sentimiento, de cierta melancolía y nostalgia, pero con un claro mensaje de esperanza. "No podemos ir a esos sitios que nos han unido durante mucho tiempo y es casi surrealista no poder acudir a un bar y no poder ver a la gente de siempre, pero esta canción no deja de ser un mensaje de optimismo y de que en algún momento tendremos que recuperarlo. No todo está perdido y estamos en el camino", añade un confiado Oier Palomo.

Con ese sentimiento e ilusión nace también Insömnia. Este nuevo grupo que ha unido a estos dos jóvenes durangarras desde el pasado mes de noviembre. En el caso de Amaiur, a sus 24 años compagina su trabajo como sanitaria en el Hospital Psiquiátrico Aita Menni de Arrasate con su amor por la música. "Desde siempre me ha gustado cantar. He ido al conservatorio, he participado en varios concursos y me decían que con todas las canciones que componía tenía que formar un grupo, así que subí una publicación en redes sociales para ver si alguien que tocara el piano y la guitarra se animaba y me contestó Oier".

En ese salto al vacío se encontró con el productor musical y también cantante Oier Palomo, quien a sus 25 años ha visto cómo la crisis sanitaria truncaba buena parte de sus proyectos. "El hecho de no poder recibir gente en el estudio para grabarles se ha notado y en verano trabajo en una orquesta y sin fiestas claro que afecta, pero hay que tomárselo de la mejor forma posible. Si nos recreamos en el problema al final acabamos peor de lo que estamos y no merece la pena, hay que seguir. Por eso, cuando vi la publicación de Amaiur, aunque nunca habíamos hablado, nos conocíamos desde txikis y el uno sabía del otro y dije por qué no", recuerda.

Así, hace poco más de un mes empezaron a dar forma a sus primeros temas, entre ellos Itzuliko gara. "Vino al estudio con unas cuantas canciones. Lo grabamos con un boceto de guitarra y voz y en una semana prácticamente ya teníamos la canción. Luego viendo la situación actual con los bares cerrados pensamos que era el momento de darla a conocer y hace dos semanas la subimos a Spotify y otras plataformas digitales", señala Oier.

Juntos y con poco que perder, estos dos amantes de la música, siguen con su Insömnia particular trabajando más temas. "Tenemos de todo. Baladas, cañeras, con toques latinos... La próxima va a ser muy bailonga. A corto plazo la idea es poder hacer un disco y canciones tenemos como para dos o tres así que vamos bien", adelantan bromeando.