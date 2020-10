Iñaki Uriarte, las carreras más solidarias y humanas de un taxista en plena pandemia

Con licencia en el municipio de iurreta desde hace diez años, no dudo en poner su vehículo a disposición de cualquier sanitario para poder trasladarle a su centro de trabajo

EL pasado 21 de marzo, poco después de haberse decretado el estado de alarma, el iurretarra Iñaki Uriarte decidió poner su taxi a disposición de cualquier empleado de emergencias para poder trasladar a sus centros de trabajo a las y los sanitarios que estaban luchando frente al covid-19.

Siendo uno de los dos taxistas de Iurreta, Iñaki recuerda que, durante las primeras y largas semanas de confinamiento, su trabajo diario iba descendiendo sin tener apenas recorridos por hacer. Por lo que a falta de carreras, no dudó en emplear parte de su tiempo en poder aportar su grano de arena y ayudar a quienes estaban luchando frente a la pandemia en sus desplazamientos diarios. "La idea surgió hablando con mi mujer. En la situación en la que nos encontrábamos vimos que queríamos aportar algo en estos momentos tan complicados y de ahí surgió la idea de ofrecer mi servicio gratis", aseguró Iñaki.

A pesar de que no llegó a realizar numerosas carreras, el detalle de ofrecerse gratuitamente a cualquier empleado de emergencias fue muy bien recibido en el municipio. "La verdad que la gente sí que me dio la enhorabuena por mi decisión. Tuve claro que si yo podía salir a la calle tenía que intentar ayudar en la media de la posible. La situación era muy complicada y lo único que hice fue empatizar con los que peor lo estaban pasando", afirmó con naturalidad.

Reconociendo que "volvería a poner el taxi a disposición de cualquier empleado de emergencias si hiciera falta", Iñaki Uriarte está recuperando poco a poco la rutina diaria en su taxi. En este sentido, "por suerte estoy bien; tengo trabajo que no es poco teniendo en cuenta los tiempos que corren. Es verdad que me ha bajado el tema de empresas, pero he salido por otras opciones", valoró de manera su actual situación laboral.

Una década de taxista El pasado mes de septiembre se cumplían diez años desde que Iñaki está trabajando como taxista en Iurreta. Está satisfecho con la decisión tomada ya que, "venía de quedarme sin trabajo. Me surgió esta posibilidad con el taxista de Iurreta que tenía intención de jubilarse. Finalmente adquirí su licencia y no me puedo quejar con la carga de trabajo que tengo", zanjó el iurretarrra a sus 39 años.