Los y las monitores que imparten las diversas actividades ofertadas por Durango Kirolak no pueden ocultar su enfado y malestar ante la situación que están viviendo. Aseguran que bajo "la excusa de la crisis sanitaria actual están realizando recortes que dejan fuera a más de la mitad de los monitores y se están cargando un servicio público que podría seguir creciendo". Esta es la situación que denuncian las y los monitores que llevan años impartiendo clases en los polideportivos Landako I y II gestionados por el Ayuntamiento, a través de Durango Kirolak. Pese a que durante estas semanas, "una parte del equipo del gobierno quiso conocer nuestra situación y hemos presentado una propuesta a Durango Kirolak, sentimos que nos están dando largas y ganando tiempo para que el problema se diluya", relatan.

Y es que si la situación no cambia las y los usuarios de Durango Kirolak podrían perder la gran oferta de actividades y horarios que venían disfrutando hasta el inicio del estado de alarma, de tal forma que todas las actividades se van a ver reducidas e incluso algunas desaparecen. Los y las monitores con los que ha podido hablar DEIA apuntan como ejemplo que "de las 24 horas de spinning a la semana pasan a cinco, las clases de yoga se reducen de 18 a tres horas, pilates de unas 14 horas a cuatro, zumba, gap y global también bajan, todas las gimnasias para mayores de 65 años desaparecen, las clases de stretching también" y añaden que "si reduces grupos porque la situación lo requiere, pero también recortas los horarios, ¿con eso como vas a conseguir que las y los usuarios vuelvan?".

Una realidad que sin duda condiciona y afecta el futuro inmediato de las y los empleados de Sport Studio, empresa que ofrece estos servicios a Durango Kirolak. "La mayoría de la plantilla somos fijos discontinuos por lo que ahora mismo podemos decir que en torno a unos 16 trabajadores están en la calle, otros seis u ocho compañeros sufrirán reducciones en su jornada y solo cinco o seis van a mantener el 100% de la jornada. La verdad es que nuestra empresa está haciendo todo lo posible y está buscando las vías legales para que los trabajadores puedan acceder a todas las coberturas ante esta situación, pero creemos que esto se podría haber evitado si Durango Kirolak nos hubiera hablado con claridad desde un primer momento y no un 24 de agosto. Hemos esperado unas semanas más, nos han pedido presentar una propuesta de actividades y lo hemos hecho y su respuesta es que presentemos otra para alargar los tiempos. Ahora mismo nuestras perspectivas y esperanzas ya no existen", lamentan.



Déficit

En este sentido, se muestran sorprendidos por la actitud del Ayuntamiento y es que –en referencia a una nota de prensa del Consistorio– "indican que Durango Kirolak ha tenido que pagar igual a la empresa que gestiona los servicios, dando a entender que parte del déficit de los 600.000 euros puede ser por mantener nuestros sueldos y esto no es así. Nosotros hemos seguido trabajando durante los meses de abril y mayo con clases on line sin tener obligación de hacerlo. Lo hemos hecho por un compromiso con Durango Kirolak y por responsabilidad con las y los usuarios que nos han acompañado todo este tiempo".

Los trabajadores se muestran dolidos por el trato recibido. "Quieren hacernos ver que es la gente la que no se está apuntando, pero la gente no lo sabe o no tiene suficiente información. Lo primero que debían de haber hecho es ofrecer un abanico de actividades para llegar a muchas personas y no como lo han hecho, porque si ofreces poco, viene poca gente y el que ve que no tiene sitio o un horario que no se ajusta se va a otra instalación y ya no vuelve", zanjan.

Cronología

En marzo. Tras decretarse el estado de alarma las y los trabajadores de las actividades dirigidas de Durango Kirolak quedan a la expectativa de saber cómo van a encarar las próximas semanas. Pronto comienzan a realizar turnos de seis horas para ofrecer clases 'on line'.

En agosto. Durango Kirolak comunica a los trabajadores de la empresa Sport Studio, la mayoría fijos discontinuos, que por decisión técnica, desde el 1 de septiembre no contará con 16 monitores, otros seis u ocho sufrirán reducciones en su jornada y solo cinco o seis van a mantener el 100% de la jornada.

En la actualidad. Las horas de spinning se reducen a cinco horas a la semana, yoga pasa a tres, pilates a cuatro, zumba, gap y global también bajan y las gimnasias para mayores de 65 años desaparecen.