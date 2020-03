Abadiño anuncia los resultados del primer proceso participativo

Abadiño – El Ayuntamiento de Abadiño dio a conocer ayer la memoria que incluye los resultados definitivos de los primeros presupuestos participativos realizados en el municipio. La creación de pasos de cebra más iluminados ha sido la propuesta más votada y a ello se destinará la partida de 50.000 euros de los presupuestos del 2020, asegurando sin embargo, que las otras doce medidas planteadas también se intentarán ejecutar "si no es durante este año, durante la legislatura".

El alcalde, Mikel Garaizabal, y la concejala de Gobernanza y Participación Ciudadana, Ana Gómez, dieron a conocer los resultados definitivos del proceso participativo de los presupuestos del presente ejercicio cuyo proceso se inició el pasado mes de noviembre. El mismo ha contado con la participación de 616 personas, casi el 10% de la población de Abadiño y el equipo de gobierno mostró su satisfacción por la acogida. "La participación ha sido positiva, aunque queremos que aumente porque este proceso beneficia tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía para poder conocer su opinión, sus necesidades y prioridades", matizó Ana Gómez.

Se recibieron un total de 35 medidas de las que 22 no fueron sometidas a votación por distintas razones (similitud, no ser competencia del Ayuntamiento, estar contemplados en otros proyectos€). De las trece restantes la creación de pasos de cebra iluminados resultó ser la más votada. En este sentido, Garaizabal apuntó que comenzarán por mejorar dos pasos de cebra de Matiena, el que se sitúa en de la Avenida Trañabarran, cerca del Taberna Zarra, y el segundo el que cruza la calle Zubibitarte. La oficina técnica ya está estudiando las posibles mejoras, que no saben si pasarán por señalizar, iluminar o realizar algún cambio, pero el primer edil espera que las obras oportunas para mejorar la visibilidad y dar una mayor seguridad en estos pasos de cebra se realice antes de verano.

Además de esta propuesta, entre las más votadas han figurado la reparación del parque infantil de Gastanodi, la instalación de una pista de pumptrack/skatepark y la plantación de dos hectáreas de plantaciones autóctonas en los terrenos municipales de Gaztelua. A este respecto señalaron que el ayuntamiento intentará materializar también el resto de propuestas a lo largo de la legislatura.

El consistorio había consignado 50.000 euros de los presupuestos de este ejercicio para la materialización de las propuestas vecinales. Para las cuentas de 2021, el equipo de gobierno adelantó su intención de aumentar este presupuesto y el poder comenzar antes con el proceso.