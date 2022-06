Juan Mari Aburto: "Estamos deseando gastar los 35 millones en el paso a nivel de Zorrotza"

¿Qué no ha podido tachar de su cuaderno rojo?

—Ahora a finales de junio haremos una evaluación de nuestro plan de mandato y creo que vamos a cumplir en más del 100%.

Disculpe, pero suena a bilbainada.

—Vamos a cumplir todo, quizá con algo a medias o en fase de cumplimiento, pero hemos puesto en marcha proyectos que no estaban previstos. Ahí están los planes Bilbao Aurrera, en cada uno de los años de pandemia; hoy somos el único ayuntamiento que mantenemos en 2022 un plan específico para hacer frente a las situaciones de la hostelería, el comercio, la cultura, las personas más vulnerables... Estoy muy orgulloso porque eran partidas que no teníamos presupuestadas y lo hemos hecho con el acuerdo de todos los grupos políticos. Una forma de hacer política también diferente en Bilbao. No me gusta hablar de prometer pero nuestro plan de mandato es nuestro contrato con la ciudadanía.

Zorrotza comenzó la legislatura con paso a nivel y la terminará con paso a nivel.

—Sin ninguna duda. Zorrotza conoce de primera mano, de mi mano, nuestro compromiso. Y comparte, me atrevo a decir, el compromiso del alcalde Aburto. Este Ayuntamiento tiene aprobado en el presupuesto municipal una partida de 35 millones plurianual para hacer frente a esa obra, sabiendo que no tenemos competencias ferroviarias, que estamos deseando gastar, o mejor dicho, invertir. Sin esa apuesta la vía nunca se va a soterrar. Pero mientras no tengamos estudio informativo, y lo tiene que hacer el Estado, no nosotros, no tendremos inicio de las obras. Hace poco he estado en Madrid reclamando nuevamente ese estudio; mi exigencia y firmeza van a estar ahí.

Y en la estación de Abando, ¿comenzarán las máquinas a trabajar antes de mayo de 2023?

—No, de ninguna manera. Pero después de este verano el Ministerio podría licitar el proyecto constructivo, que es un paso muy importante, y nosotros podríamos licitar el plan especial de Abando, definiendo cuál va a ser la urbanización de ese entorno. Son dos hitos importantes.

¿La llegada del TAV a Bilbao es cada día más urgente?

—Estamos viendo cómo en grandes congresos, como la Bienal de Máquina-Herramienta o el Wind Europe, las conexiones son importantes y el tren de alta velocidad nos aporta conectividad. Mejorar la conectividad externa es mejorar la competitividad de la ciudad. Hemos estado 30 años castigados pero ahora toca mirar hacia adelante. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio, y con la secretaria de Estado, Isabel Pardo; es un momento ilusionante y estamos avanzando en el proyecto.

Bilbao ya tiene isla, ¿tendrá playa algún día?

—Ya tenemos playas urbanas, como la del parque de Etxebarria. Vamos a tener campeonatos europeos de duatlon y triatlon en septiembre, algo impensable hace treinta años. Paseaba el otro día cerca de la ría y vi a un montón de niños con piraguas; me parece una imagen preciosa. Hay que seguir avanzando para que Bilbao tenga proyectos de ocio vinculados a la ría. Además del Guggenheim y del Athletic, la ría es otro icono que tenemos.

Le vimos, por cierto, el pasado viernes en San Mamés.

—Por supuesto; este año he cumplido 50 como socio del Athletic. Ir a votar es votar por el Athletic.

Sabiendo que el voto es secreto, me perdonará la indiscreción. ¿Usted es más de Bielsa o de Valverde?

—Soy del Athletic. A veces me preguntan ¿Va usted al fútbol? Y mi respuesta es siempre la misma: voy a San Mamés, que es algo diferente a ir al fútbol. Cuando ganamos las últimas ligas con Javi Clemente, con el que tengo una muy buena relación, había gente que decía que el Athletic no jugaba bien, que había que dar más espectáculo. Para mí no hay mejor espectáculo que la gabarra surcando la ría. Para mí lo más importante es que sea un equipo que juegue con garra, con fuerza, que lo dé todo y sea identitario de lo que somos.

De cara al futuro, ¿le preocupa que la oposición vaya renovando cargos y su equipo repita, si es el caso, prácticamente igual?

—Esas cuestiones vendrán. De momento hemos conocido quién va a ser la candidata de EH Bildu, a la que conozco de mi época de consejero de Empleo y Políticas Sociales porque ella en aquel momento era directora en la Diputación de Gipuzkoa en el ámbito de los servicios sociales y nos tocó trabajar juntos en un proyecto tan importante como la cartera de servicios. Cada partido tiene que decidir quiénes son sus candidatos y cuáles son sus apuestas. No me preocupa lo que hagan el resto de partidos y tampoco lo que haga el mío; sé que, como otras tantas veces, decidirá bien, lo que sea mejor para Bilbao. Y mientras tanto, nos queda todavía un año para seguir trabajando cada día por esta ciudad, por este proyecto magnífico del que, como alcalde, me siento absolutamente orgulloso.

¿Y debatir con gente más joven?

—Yo debato mucho con jóvenes porque, insisto, tienen que tener protagonismo. Y no puede ser una frase hecha, sino una realidad. He tenido muchos encuentros con ellos, el último ayer mismo (por el miércoles), en los que sobre todo lo que quiero es que me cuenten cosas. Y algo muy gratificante también para mí es el contacto con los niños; me paran muchísimo por la calle y, desde su perspectiva, te cuentan cosas a veces muy interesantes. Que Bilbao sea Ciudad Amiga de la Infancia y de las Personas Mayores tiene que traducirse, y se traduce de hecho, en realidades concretas que tienen consecuencias positivas. l

"Creo que vamos a cumplir en más del 100% nuestro plan de mandato; hemos sumado proyectos nuevos"

"Después del verano el Ministerio podría licitar el proyecto constructivo de la estación del TAV en Abando"