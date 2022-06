Las bibliotecas de Bilbao, desbordadas a tres días de empezar Selectividad

A tres días de que comience Selectividad y en plenos exámenes universitarios, las bibliotecas bilbainas no dan a basto. A pesar de que el Ayuntamiento de Bilbao ha reforzado las salas de estudio municipales con 286 plazas más hasta el próximo domingo, 12 de junio, los estudiantes madrugan y se organizan para no quedarse sin sitio.

Encontrar sitio en las diversas bibliotecas de la villa "es complicado" en estas fechas, pero la cosa se complica aún más los domingos, cuando muchos de los centros cierran y la oferta de plazas disponibles se reduce en más de 100, pasando de 583 que se ofertan de lunes a viernes, a las 482 de los domingos.

La biblioteca de Azkuna Zentroa es una de las que abre sus puertas todos los días de la semana de 9.00 a 21.00 horas y amplia a 72 las plazas de biblioteca los fines des semana. Estos días, quienes frecuentan sus instalaciones son, en su mayoría, estudiantes de bachillerato que acuden a preparar Selectividad. Es el caso de Pello Garrón. Este joven bilbaino nunca había acudido a la biblioteca hasta el momento en el que ha tenido que preparar Selectividad, ya que "ahora es un momento decisivo". "Normalmente estudio en casa pero la Selectividad impone mucho respeto y para distraerme lo mínimo vengo a la biblioteca", cuenta.



'TRUCOS' PARA COGER SITIO



Quiere estudiar la carrera de Ingeniería Industrial y acude desde hace algunas semanas todos los días a la biblioteca para reforzar las asignaturas de historia, dibujo técnico y matemáticas. De lunes a sábado, tanto él como sus amigos, acuden a la biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia, mientas que los domingos se acercan hasta Azkuna Zentroa. "Normalmente venimos dos o tres de nosotros pronto y ponemos un cuaderno en los sitios de al lado para poder estar juntos y solventar las dudas que nos puedan surgir", explica, ya que si no, asegura que no podrían sentarse al lado por la gran demanda que hay.

Kattalin Guevara y Ainhoa Ruiz, al igual que Garrón, son dos habituales en la biblioteca desde hace unas semanas ya que aseguran que en la biblioteca "es más fácil concentrarse". "Tengo dos hermanas y en casa cuando intento estar concentrada me resulta muy difícil con ellas, viniendo a la biblioteca me centro en lo que me tengo que centrar", asegura Ruiz.

Aunque esta temporada es la primera vez que están frecuentando de forma habitual la biblioteca para estudiar, estas dos bilbainas ya se saben "algunos truquillos" para no quedarse sin sitio. "Por la tarde, después de las cinco y media, es imposible encontrar sitio, así que nosotras siempre venimos por la mañana, salimos a comer y luego al volver lo hacemos antes de esa hora", relatan.

EN LA UNIVERSIDAD



Al igual que el Ayuntamiento de Bilbao, el campus de Bizkaia de la UPV/EHU también ha reforzado la oferta de sus salas de estudio. Durante el periodo de exámenes, que dura hasta el próximo 4 de julio, se ofrecen más de 900 plazas en horario ininterrumpido, de 9.00 a 21.00 horas. Sin embargo, al igual que ocurre con las bibliotecas municipales, la oferta se reduce los fines de semana, y en el caso de el campus de Bizkaia de la UPV/EHU es la Facultad de Economía y Empresa de Sarriko la que abre sábados y domingos.