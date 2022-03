Vuelve el ciclo de conciertos didácticos 'Musika dibertigarria da-La música me divierte'

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha el 22 de abril una nueva edición de los conciertos didácticos del ciclo 'Musika dibertigarria da-La música me divierte'.

Los conciertos se celebrarán en el instituto Bertendona los viernes 22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo.

En esta edición de 'Musika dibertigarria – La música me divierte' participan Jazzbana Ensemble, Dúo Dídyma, Stratos Project y Dúo Sokaire con el objetivo de, no solo fomentar la afición por la música entre la ciudadanía, sino de acercar también al público a la música clásica y a otros estilos no tan conocidos.

PRECIO DE LAS ENTRADAS