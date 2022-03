La primavera Bilbao altera

La primavera llegó oficialmente el pasado 20 de marzo, y seis días después, este sábado, el comercio bilbaino organizó entrada de esta estación por todo lo alto. Lo hizo con el Shopping Eguna, organizado por la Agrupación Empresarial BilbaoCentro, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, dando al sábado bilbaino un tono primaveral, sacándolo de su rutina habitual.

Actividades infantiles, musicales y relacionadas con la moda alegraron ayer las calles del centro de Bilbao para dar un impulso y apoyar al comercio de la villa, dando así inicio a la temporada de primavera.

Esta octava edición del Shopping Eguna no pudo empezar de otra forma que con el tradicional desfile en el que participan una gran variedad de comercios. En la pasarela que se organizó en la calle Particular de Indautxu, un total de 30 comercios del centro de Bilbao y Rekalde pusieron "toda la carne en el asador" y presentaron sus propuestas para esta primavera. Comercios de complementos, de moda infantil, masculina y femenina, atrajeron a jóvenes y mayores.

Entre los asistentes al desfile estaba Josu Marín, un joven de 23 años que estudia moda y que asegura que "si no se apoya al comercio local no se apoya a la moda". "Estamos acostumbrados a ver lo que dicen las grandes marcas y a asumir que lo que ellas dicen es lo que se lleva, pero la moda y las tendencias van más allá y nacen en los comercios más pequeños", aseguraba mientras esperaba a que el desfile organizado por BilbaoCentro comenzara. "Trato de ir a todas estas propuestas que se organizan en Bilbao, a todas las pasarelas de calle, porque de ahí puedes sacar mucha inspiración, no solo en quien desfila sino en quien se acerca", indicaba.

La música dio paso a los y las modelos que desfilaron, entre quienes se pudo ver a niñas andando sobre la pasarela "como verdaderas profesionales".

Tras la pasarela, un gran centro de flores rosas rodeaba el photocall de BilbaoCentro, escenificando así la estación a la que las diferentes propuestas de moda daban la bienvenida. "Nos gusta estar en la calle en contacto con todos vosotros", aseguraban desde BilbaoCentro. Y es que, aquellos que se acercaron a ver el desfile pudieron observar desde muy cerca los diferentes estilos que triunfarán esta primavera.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA



Además del desfile, en el que actuó el grupo musical Zua, la villa acogió diversas actividades para todo el público. En la calle Ercilla, frente al hotel, los bilbainos pudieron disfrutar del ballet clásico de Teresa González Ardanaz. Así mismo, el Dúo de versiones Noran congregó a una gran cantidad de personas que pasaban por la zona a las 12.30 horas. Su música obligaba a que padres y madres tuvieran que hacer un parón en su paseo porque los más pequeños se paraban a bailar al son de la música.

Inés Nogales fue una de tantas madres que tuvo que hacer un alto en el camino, aunque aseguraba que le "gustaba" ver animación por las calles. "Con el día que hace, si encima te ponen música por la calle te alegran la mañana. A mi me gusta que haya cosas así", señalaba. Aunque aseguraba que no había bajado a Indautxu para disfrutar del Shopping Eguna, sino que se lo había "encontrado al bajar a pasear". "Estas actividades animan a que pases más tiempo en la calle y de alguna manera eso se tiene que ver reflejado en los comercios, porque la gente está más animada y entra en las tiendas para mirar y seguro que algo cae, que eso siempre pasa", contaba entre risas mientras escuchaba al Dúo de versiones Noran.

La música estuvo presente en diferentes puntos de la villa, como el grupo Tucson que en la calle Pedro Ibarretxe, frente a los juzgados, tocó versiones de los grandes clásicos del rock. A su vez, en la calle Egaña, Peri&Gross amenizaron la mañana a los viandantes con versiones de temas más conocidos para el público.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



Entre música y moda, otras actividades dirigidas a los más pequeños también tuvieron su espacio en el día de ayer por el centro de Bilbao. La plaza Jado y Arbieto se configuraron como espacios infantiles con pintacaras, globoflexia y talleres para que los más pequeños también disfrutaran del Shopping Eguna y los padres y madres puedieran tener un momento de descanso tras visitar los comercios de la villa.

El deporte también tuvo su lugar. Estuvo presente en Campuzano, junto a Styling, con una demostración de Skate y en la calle Ercilla de Mugendo, lo que hizo que aquellos que transitaban por la zona se acercarán a ver esta actividad que no es algo habitual de ver en el centro de Bilbao. Black Camera salió, por su parte, a la calle con sus alumnos a fotografiar la ciudad en un maratón fotográfico cuyo objetivo era "retratar la ciudad un día de actividad y vida", ya que los diversos comercios aprovecharon para salir a la calle con sus propuestas de primavera y remates de temporada para cercarlos así a los viandantes.

Sin embargo, no todo fue vacíar los bolsillos en las tiendas, también hubo tiempo para llenar la tripa con degustaciones y propuestas de coctelería y pintxos que se organizaron por toda la villa.