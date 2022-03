La fauna marina de la ría se amplía

Apenas llevaba media hora abierta la escuela de pesca del muelle de Ripa cuando Ane, una de las niñas que estaba pescando, ha avisado de que un pez muy grande estaba tirando de su caña. Una vez los monitores se han acercado confirmaron que era una carpa lo que había picado. Así se ha estrenado la temporada primaveral de la mítica escuela de pesca con la que cada año una marea azul inunda el muelle de Ripa, dejando patente "la buena oxigenación con la que cuenta la ría".

Desde hoy, y hasta el próximo 5 de junio, niños y niñas menores de 16 años podrán pescar cada domingo en la ría de Bilbao. "Había muchas ganas de volver al muelle a pescar", señala Ritxard Guimerá, presidente de la Federación de Pesca de Bizkaia. Y es que el covid hizo que la escuela de pesca solamente pudiera disfrutarse en su temporada de otoño el pasado año.

Aunque en los dos meses que duró la última temporada, pasaron cerca de 600 niños y niñas por la escuela de pesca, asegura Janire Bijueska, responsable de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. "El pasado año por la situación sanitaria se nos cayó la temporada de primavera, en Aste Nagusia tampoco estuvimos porque no hubo ninguna actividad, pero es una gozada que en apenas dos meses hubieran pasado ya rozando los 600 niños y niñas. Es una maravilla poderles dar una actividad que no es comparable con ninguna otra porque es algo que no se puede ni comprar, ni adquirir", relata Bijueska.

Respecto a la situación de la ría, el presidente de la Federación de Pesca de Bizkaia afirma que "estamos viendo año tras año que el agua está más limpia y están entrando más especies. Estamos cuidando muchísimo más la ría, en todos los años que llevamos vemos que no se estanca la oxigenación de la ría, sino que cada vez va a mejor".

En la misma línea, Bijueska señala que la fauna acuática que se descubre es "gracias al Plan Integral de Saneamiento que ha permitido recuperar oxígeno en la ría hasta una zona muy alta que prácticamente antes era una ciénaga".

Los niños y niñas que se acerquen los próximos domingos a la ría podrán poner en práctica lo aprendido anteriormente o, descubrir por primera vez la pesca.

Jesús Estrella es uno de los monitores que más tiempo lleva en la escuela de pesca del muelle de Ripa, desde su fundación, y cuenta que cada vez hay más especies. "La ría se ha limpiado mucho, llevamos bastante tiempo que su agua está muy oxigenada y eso conlleva que haya más especies. Hoy hemos pescado esta carpa, pero también nos hemos encontrado en otras ocasiones mojarras, barbos, hasta incluso herreras y algún verdel ha también ha salido", señalaba.



PROCESO DE APRENDIZAJE

Sobre el proceso de aprendizaje en la escuela, relata que "nosotros nos ponemos con las cañas, dejamos que sean ellos los que pesquen, le enseñamos a clavar los peses, a trabajarlos y luego algunos niños que ya llevan tiempo saben sacarlos ellos solos y a los que no saben se les ayuda".

Una vez que los peces pican y se les saca, se les mete en un barreño con agua "para que se tranquilicen y cuando están tranquilos se les devuelve a su hábitat". "Creo que es una gran labor enseñar a los niños que los peces si no los vas a consumir, una vez los saques, hay que volverlos a echar al agua", analiza Estrella.