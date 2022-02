Aburto despide a Alfonso Gil: "Perdemos un concejal, pero ganamos a un senador de Bilbao en Madrid"

A pesar de todos los protocolos que exige un pleno en el Ayuntamiento de Bilbao, en la sesión extraordinaria de este viernes, las emociones estaban a flor de piel, no solo por parte del protagonista, Alfonso Gil, que ha abandonado sus cargos municipales para ser designado senador autonómico por Euskadi, sino también en el resto de los integrantes de los grupos políticos que conforman el pleno.

Con muchas caras conocidas de la familia socialista, como Txema Oleaga, Begoña Gil, Mikel Torres e Idoia Mendia, entre otros, el acto ha comenzado con puntualidad británica con las palabras del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Aburto ha hecho un resumen de los siete años en los que le ha tocado trabajar, codo con codo con Gil y ha destacado que durante este tiempo han pasado "muy buenos momentos y algunas dificultades". "Te voy a echar de menos", le ha confesado el alcalde, quien le ha agradecido el compromiso y su implicación por la ciudad y por los ciudadanos. "Estoy convencido de que como Senador seguirá cuidando a Bilbao, y a Euskadi". En esta misma línea, Aburto le ha pedido a Alfonso Gil que sea aire fresco y que ponga en práctica la colaboración y la cooperación.

Desde los grupos municipales, la portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha dicho que en la política sí se hacen amigos a pesar de las diferencias políticas. "Te conozco desde el año 2015 y hemos compartido muchas cosas. Para mí eres un amigo". Además, Alonso ha dicho que le echará mucho de menos en los plenos y en las tertulias, así como esas frases fue características de Alfonso y ha destacado una: "No me levanto con la verdad absoluta". Al hilo de esa frase, la portavoz jeltzale le ha pedido a Gil que se levante todos los días en Madrid peleando por esta ciudad. "Estoy segura de que lo vas a hacer", ha apuntado.

La nueva portavoz socialista, Yolanda Díez, ha destacado que su grupo despide, además de a "un amigo", a "un maestro", con el que han aprendido que "para que existan las cosas hay que creer en ellas", que "no hay honor más grande que ser un servidor público" y a no dejar de "pensar ni un minuto en la pasión que es Bilbao".

La portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha pedido a Gil que, en su nueva etapa en las Cortes, mantenga el "talante negociador y para el acuerdo y el consenso" que ha permitido "muchísimas veces llegar a acuerdos y trabajar conjuntamente en momentos difíciles y no tan difíciles".

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha expresado su agradecimiento por haber estado "siempre disponible" y mostrado "una cercanía que se necesita mucho en política". Finalmente, la portavoz del PP, Raquel González, le ha deseado "la mejor de las suertes y todos los aciertos" en su nueva etapa, tras valorar que, al margen de las "muchas diferencias políticas y de gestión", en lo personal siempre ha sido "correcto, accesible y respetuoso".

Después la intervención de los grupos, el alcalde ha impuesto a Alfonso Gil la Medalla de la Villa.

UN CHAVAL DE REKALDE, TENIENTE ALCALDE



Posteriormente, Gil ha dirigido al pleno unas palabras en las que ha admitido que "quién le iba a decir a un chaval de Rekalde que iba a acabar siendo teniente alcalde de esta ciudad" en representación de un partido al que "siempre se le ha reconocido por su combate absoluto contra la desigualdad".

"Mi pelea tenía que ser que los niños que nacieran en Bilbao no dependieran del volumen de la cartera de sus padres para tener oportunidades y salir adelante", ha comentado.

Alfonso Gil ha dicho que todas sus acciones han estado presididas por una intención de que las cosas se hicieran bien y ha tenido palabras para sus tres familias": "Tengo tres familias, la política, que le ha permitido llegar aquí; la de la ciudad, que ha sido muy generosa y le ha permitido al PSE llegar a ser la segunda fuerza" y estar en el gobierno, y la personal, que ha sufrido los rigores de su dedicación".

También ha tenido palabras para los tres alcaldes que ha habido en esta etapa: Iñaki Azkuna, Ibon Areso, según ha indicado uno de los mejores exponentes de esta ciudad, y Juan María Aburto, con el que ha tenido "una relación cordial dentro de la diferencia lógica y legítima" de dos partidos muy distintos."En la pandemia compartimos muchas horas en el despacho solos para tomar decisiones que sabíamos que iban a ser complicadas, pero que sin embargo eran necesarias por el bien de la ciudad", ha recordado Gil.

Asimismo, ha mostrado sus agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento y a los grupos políticos. Del PNV ha destacado su altura de miras para acordar un pacto entre diferentes y del PSE que sus ediles que se dejen la piel para que los ciudadanos vivan mejor.

Además ha valorado a los concejales del PP que hayan sido leales con los valores que defienden pero también han sabido poner los intereses de la ciudad, y a Elkarrekin que hayan estado a las duras y a las maduras y siempre hayan tenido su puerta abierta.

Finalmente a EH Bildu le ha recordado que, cuando llegó al Ayuntamiento, todavía "había gente que no nos quería bien y en aquel momento el clima de violencia lo enrarecía todo", mientras que "hoy puedo ver en este pleno adversarios pero no veo enemigos".

Una vez finalizado el pleno todos los grupos políticos e invitado han celebrado un acto privado en el Salón Árabe en el que le han dedicado un vídeo con sus mejores momentos de Alfonso Gil en estos años en el Ayuntamiento de Bilbao. En la última foto del montaje, el nuevo senador en Madrid, aparece tocando el saxofón, una de sus grandes pasiones, y una dedicatoria: Eskerrik asko Alfonso!