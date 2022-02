Mujeres científicas se asoman en el comercio en Bilbao

EN un pequeño rincón del escaparate de su tienda de moda Tantaka, en la calle General Concha, su responsable Aldara Sánchez ha creado un espacio dedicado a la científica bilbaina Marta Macho. Sobre la mesa, la responsable del local ha colocado varios libros editados por la profesora de Matemátika en la UPV y los ha combinado con varias piezas de plastilina, anillos que vende en su tienda, así como fórmulas matemáticas. "Ha captado muy bien mi esencia. Ha logrado realizar una interpretación clara y cercana", reconoce Macho, quien visitó uno de los cinco negocios de la villa que han dedicado el escaparate a su figura.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 2016 proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para lograr que las mujeres y niñas tengan acceso y una participación plena e igualitaria en este ámbito. Con motivo de esta celebración medio centenar de negocios participan en una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y Elhuyar para reivindicar la igualdad en las ciencias y la tecnología.

Según explicó el director de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, los comercios ponen las historias de doce mujeres que trabajan y, como Marta –también ilustre de Bilbao– son personas reconocidas en el ámbito científico y tecnológico: "Tenemos necesidad de aprovecharnos de las capacidades de todas las personas de la sociedad, independientemente sean hombres o mujeres. No sabemos si por cuestiones culturales, sociales..., el colectivo femenino rechaza las carreras científicas o tecnológicas y eso es lo que queremos evitar".

Cada escaparate se ha adornado con elementos inspirados en el tema de investigación de cada una de las científica y se repartirán folletos con ilustraciones y resúmenes de sus descubrimientos. De este modo, los comercios se convierten en divulgadores de la vida y del trabajo de las mujeres científicas y contribuyen a visibilizar la aportación de estas mujeres a la ciencia. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el papel de las mujeres en el ámbito STEM y contribuir a la sensibilización y fomento de estas vocaciones entre las niñas y las jóvenes. Farmacias, perfumerías, tiendas de ropa, locales de decoración, clínicas dentales, ópticas, dietéticas, estilistas... se han sumado a esta iniciativa con motivo de la celebración de este día.

MESA DE TRABAJO



La tienda Tattanka ha dedicado el espacio a la imagen de la científica Marta Macho. Actualmente es profesora Agregada de Geometría y Topología de la UPV/EHU. Para crear ese espacio, Aldara Sánchez ha estudiado el curriculum de Marta. Un maniquí con una bata blanca, dos libros, –uno el de la base de la Topología–, componen la mesa de trabajo de Macho. Según explicó la científica bilbaina es fundamental "romper los estereotipos". En su opinión, el entorno social empuja a unos y a otros a decantarse por una u otra carrera. "Por eso iniciativas como las que ha organizado el Ayuntamiento de Bilbao en el comercio son fundamentales para visibiliar el papel de las mujeres", destaca. Para esta profesional, a la que desde niña le apasionaron las ciencias, todos los días son 11 de febrero. "Todo el mundo, con trabajo, con tesón puede intentar realizar una carrera científica, no hace falta ser un genio. Hay mujeres geniales como hay hombres geniales. El 99% que se dedican a la ciencia son personas normales, no son héroes, ni heroínas que no tienen vida, a las que les gusta lo que hacen y están ilusionadas", concluye.