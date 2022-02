De un mercado de abastos a un nicho lleno de creatividad en Fernández del Campo

Hace cinco años en la galería de Fernández del Campo solo estaba abierta la frutería de Josetxu. Después se instaló Begoña Echevarría con su Galería 8360. "Fuimos a visitar a Begoña y descubrimos la galería", apunta Jon Marín, uno de los socios de la agencia de comunicación CiF. "Nos encantó el sitio y, en cuanto tuvimos oportunidad de meternos en un local, lo hicimos sin pensarlo", explican. De hecho, fueron ellos quienes pusieron la primera semilla en un espacio que había perdido identidad: "Nos gustó por la luz natural que entra por el techo. Nos pareció que era un espacio que ofrecía muchas oportunidades y, de hecho, antes de la pandemia organizábamos eventos. Los volveremos a recuperar", dice Marín.

Posteriormente fueron llegando Isabel, con su negocio de interiorismo, Cristina Peraile, con su taller de cerámica, o María Loizaga, con su oficina de la distribuidora de la marca Sistema Midi, recientemente abierta. "Tenía una oficina muy cerca, pero pasaba a diario por esta galería y estaba enamorada de ella. Me surgió la oportunidad de alquilar este local y no me lo pensé", cuenta Loizaga.

Quien tampoco ha podido resistirse a los encantos de esta coqueta galería, en la que todavía se conserva la pila donde se limpiaba el pescado, ha sido el diseñador de sombreros Ángel Amor.

El sombrerero, que ha tenido el privilegio de que exhiban sus creaciones actrices como Emma Stone en The Favourite (2018), Rachel Weisz en My Cousin Rachel (2016), Cate Blanchett en La Cenicienta (2015) y Angelina Jolie en Maléfica (2014), también ha acondicionado un pequeño local en la galería Fernández del Campo. Es precisamente en ese espacio donde ahora realiza sus nuevas creaciones y atiende a sus clientes.

Para Cristina Peraile este lugar también fue un descubrimiento y, según confiesa, está encantada. Desde marzo de 2021 su taller y estudio de cerámica se ubica en el local que estuvo ocupado anteriormente por otro negocio. "Es un lugar fantástico para la creación y para impartir las clases de cerámica", asegura Cristina.