La ampliación del tranvía hasta la isla de Zorrotzaurre no convence a los vecinos de Olabeaga

El Ayuntamiento de Bilbao dio a conocer la pasada semana el proyecto de la ampliación del tranvía de la capital vizcaina a la isla de Zorrotzaurre. Llegará hasta la ribera a través de un puente fijo a la altura de la casa Soñar en Olabeaga. Tras conocer los detalles de plan, los vecinos de Olabeaga han mostrado su rechazo hacia, no solo el proyecto general presentado por Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, e Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sino también hacia el propio puente que prevén situar en Olabeaga Gobierno vasco y Ayuntamiento.

El tranvía llegará con cinco paradas a Zorrotzaurre en 40 meses. Fotos: Ayuntamiento de Bilbao



en el queEn el escrito se detalla que "el trazado previsto no cumple con la expectativas del barrio de contar con un servicio pleno de tranvía", ya que según señalan el proyecto, lo que. Asimismo, indican que

En lo que al puente respecta, desde la plataforma aseguran no estar de acuerdo "con la opción de conectar ambas márgenes con un puente que tendrá, como mínimo, 15 metros de altura", algo que según indicaron desde el proyecto será así para garantizar la navegabilidad en la ría. Para dar solución a esto, Olabeaga Bizirik señala haber planteado ya con anterioridad "que se busque una solución a pie de ría, con un puente basculante, giratorio o abatible, como ha habido a lo largo de la historia de la villa".

Denuncian que con el puente que se plantea se "esconde la preciosa fachada marítima de Olabeaga". Por ello, Olabeaga Bizirik "exige a las administraciones" un nuevo planeamiento del proyecto "para que Olabeaga tenga realmente una línea de tranvía" y solicitan también una explicación sobre el porqué se han "desestimado las propuestas hechas hasta el momento".

En la misma linea que la plataforma Olabeaga Bizirik, vecinos ajenos a la plataforma opinan de forma similar. Lourdes y su familia consideran que el proyecto presentado "servicio realmente a Olabeaga no nos va a dar ninguno". "Hemos estado observando que la parada del tranvía está cercana a las casas que llamamos del Camino de la Ventosa, cercanas a San Mamés; con lo cual, el núcleo gordo de Olabeaga no tendría acceso".

"Entendemos que a los vecinos de la Ribera de Deusto hay que ponerles medios para que salgan porque los puentes que tienen son escasos, pero que dejen de decir que va a haber una parada de tranvía para Olabeaga porque hay más sitios para poner paradas y hacer otro recorrido diferente que sí dé servicio a todo el barrio", denunciaba esta vecina.

Mamotreto de cemento



"Nos preocupa la altura que va a tener el puente, porque si fuese un puente amable, a ras de ría, que no impacte visualmente mucho, bueno... pero lo que mi familia y yo vemos es que es otra infraestructura más para Bilbao que lo único que hace es tapar a Olabeaga", apuntaba alarmada. "Nos van a poner un mamotreto de cemento que si queremos coger el tranvía que pasa por él nos hará falta un autobús", explicaba.

Lourdes recuerda con este proyecto el planteamiento que se hizo, y después no salió adelante, sobre un puente en el mismo punto. "El puente de 2004 tenía cuatro carriles para los coches, un carril bici y otro peatonal. Se planteaba a dos alturas... Ahora nos han quitado eso pero quién te dice a ti que mientras luego dibujan bien no se le pueden ocurrir hacer más cosas, es un mamotreto de cemento y eso es lo que no queremos", se mostraba preocupada.

El proyecto

El tranvía. El nuevo trazado tendrá una longitud aproximada de 2,4 kilómetros con cinco paradas, una de ellas en Olabeaga. El tranvía dará la vuelta a la rotonda del Sagrado Corazón tanto para dirigirse hacia Zorrotzaurre como hacia La Casilla.

Un puente. El desembarco del propio tranvía se realizará a través de un puente fijo lo que condiciona el paso de los grandes barcos.

En cifras

40

Las primera informaciones apuntan a una inversión de 40 millones de euros, sin incluir el material móvil, y 40 meses para la construcción.