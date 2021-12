La gasolinera del Ayuntamiento cierra para siempre

La última gasolinera urbana de Bilbao ha cerrado para siempre. Merche ha trabajado más de treinta años expendiendo gasolina a miles de conductores en la gasolinera ubicada frente al Ayuntamiento de Bilbao. Este martes, a las ocho de la noche ha sido el último día.

En su despedida no ha faltado la emoción cuando definitivamente ha tenido que apagar las luces de la que es la última gasolinera urbana de la villa. Durante tres décadas Merche, vecina de Güeñes se ha ganado el cariño de quienes, de una manera de otra, le han conocido y han compartido con ellas conversación o saludos: "Me da mucha pena porque llevo muchos años aquí", ha dicho a preguntas de Jon Gómez, en el programa Nos echamos a la calle de ETB. En su último día ha querido agradecer no solo a los clientes, sino a vecinos y también a los propietarios de bares que durante años le han demostrado mucho cariño en las largas jornadas que ha dedicado al frente de ese puesto.

La del Ayuntamiento es una gasolinera mítica de Bilbao, serán pocos los bilbainos y bilbainas que alguna vez no hayan repostado en ese puesto. Merche, su marido, Víctor, (fallecido hace siete años) y la hija de ambos, que también se llama Merche, han regentado este puesto las últimas décadas.

Este miércoles procederán a desmontar los depósitos de gasolina y el viernes retirarán la estructura y la última gasolinera urbana de la villa pasará a ser historia.