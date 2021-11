El modelismo ferroviario vuelve a Bilbao tras dos años en vía muerta

Ayer domingo volvió el mercadillo del modelismo ferroviario a Bilbao con su XIX edición, y quedó claro que la pasión por este mundo sigue intacta para muchas personas. "Es un puntazo, aquí nos juntamos la gente que nos mola el modelismo ferroviario, y se encuentran cosas que están incluso descatalogadas", explicaba Jon Unibaso, un fiel aficionado del mundo ferroviario.

Tras la suspensión de las últimas ediciones debido a la pandemia, las recreaciones de locomotoras y vagones o la exposición de libros y revistas históricas volvieron a la Estación de La Concordia como años atrás. Eso sí, yendo al título ¿qué significa exactamente el modelismo ferroviario? Aproximándonos a sus raíces, este movimiento se basa en la colección de modelos a una escala, para así poder realizar una maqueta en la que puedan circular los trenes que han sido recreados. "La gracia del modelismo es mantener y hacer funcionar tus modelos, y luego compartir el juego con otros aficionados", matizó Esteban Santurde, exprofesor de maquinistas en la Renfe y colaborador de Tren Eléctrico, que lleva ya 10 años coleccionando distintos elementos.

Entre una cosa y otra, cientos de personas iban pasándose por los estands, y algunas no podían ocultar su emoción por las cosas que estaban viendo expuestas. "Aquí hay cosas que he utilizado en el trabajo, y quieras que no te llama la atención y te recuerda a la época que has pasado por ello", contaba Luis Palmer, ferroviario que nunca pierde de vista este tipo de mercadillos.

No obstante, entre todas las cosas que se vivieron ayer domingo, el reencuentro tuvo más valor que nunca: muchas personas con una misma afición que se reúnen en el mismo lugar dos veces al año, tuvieron la oportunidad de volver a verse ayer tras dos años sin poder hacerlo. "Ves a la gente, te alegra saber que todo el mundo esté bien y esto siga a más, esperemos poder volver a tener dos ediciones el año que viene", explicó Javier Sánchez, ferroviario y socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao.

La recién mencionada Asociación de los Amigos del Ferrocarril de Bilbao es la entidad que precisamente se encarga de la organización de este evento. Un lugar de reunión para todos los aficionados al mundo del ferrocarril en Bizkaia, y con una meta clara. "Nuestro objetivo es preservar el patrimonio ferroviario", cerró Iñigo Arranz, colaborador de la asociación.