Una constelación para recordar a 'bebés estrella' en el espacio de duelo perinatal

Inmaculada perdió hace 43 años a su hija a las tres horas de nacer tras un parto y un embarazo "completamente normal". Cada uno de noviembre va a visitarla al nicho donde está enterrada, pero no hay día que no la recuerde. Ayer, tras dejar un ramo de flores a su hija y a sus padres junto a su hermana Arantza, quiso conocer el nuevo espacio de duelo perinatal del Cementerio de Bilbao. "Pienso que es necesario que haya un espacio así porque hay gente que lo lleva de una manera y gente que lo lleva de otra, por lo tanto hay quienes necesitan ir a un sitio para tener una referencia. Yo hace 43 años decidí enterrar a mi hija en un nicho, pero esta idea me parece muy bonita", relataba.

Es un espacio rodeado de flores aromáticas con una pérgola como entrada que en nada se parece a un cementerio. Es un espacio que el Ayuntamiento de Bilbao ha creado en el que las familias que hayan perdido a un hijo o hija durante el embarazo, parto o después del mismo puedan tener un punto de encuentro de recuerdo.

Una caja de acero corten preside el espacio. En ella está representada mediante agujeros una constelación en referencia a los 'bebés estrella', que son aquellos que no llegaron a nacer o que murieron a las pocas horas . Cada estrella de la constelación es un hueco con un tubo donde los padres y familiares podrán dejar los pendientes que le compraron, los patucos que nunca se puso o un papel con su nombre. Además, podemos encontrar una figura que representa una cara de la luna fracturada en la que los meteoritos impactaron igual que en la vida de una persona lo hacen las pérdidas emocionales.

"Este espacio está dentro del plan de dignificación del Cementerio de Bilbao con el fin de homenajear a esos bebés, a esas familias que no han podido ver nacer su proyecto de vida. De esta manera las familias tendrán un espacio donde puedan homenajear a sus bebés y donde puedan tener un lugar de duelo ya que son personas que no tiene un espacio en ningún lado. No están en el libro de familia y ese proyecto de vida se ha quedado truncado. En este espacio los representaremos para que la familia tenga ese lugar de recuerdo", explicaba Yolanda Díez, concejala del Área de Salud y Consumo.