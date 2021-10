El mejor vermut de Bilbao: "Hay que ponerle amor y arte"

José Ramón González del bar Morrocotuda de Bilbao se ha proclamado ganador del concurso Vermut de Bilbao 2021 con 'Homenaje'. Se trata de un cóctel inspirado en las costumbres y tradiciones del País Vasco, repleto de aromas y elaborado "con mucho amor y arte" .



El jurado determinó que la propuesta del emblemático local de Bilbao representa en cada sorbo la esencia de la capital vizcaina. La receta del vermut ganador consiste en una base de Vermut Rosso Cinzano, Campari, cachaza, pacharán, zumo de naranja, angostura y naranja para aromatizar. Una receta que, según el bartender el local ganador, está inspirado en la cultura, la historia y la tradición del País Vasco". Más concretamente, en los caseríos.



Según explica González, el vermut que elabora tiene una historia en la que cada uno de los ingredientes tienen un por qué. De este modo, además de los ingredientes que lleva un vermut, (numerosas hiervas aromáticas), en su caso ha sustituido la ginebra por cachaza (bebida brasileña) y también le hecha unas gotas de pacharán casero. "En la historia traslado a los hermanos Cinzano –fundadores de este vermut– a un caserío el 6 de junio de 1757, fecha en la que crearon", explica González.





Jose Ramón González, del bar Morrocotuda, ganador del concurso de Vermut Bilbao 2021



PREMIO DEL PÚBLICO

A partir de ahí, el responsable del local bilbaino relata mientras elabora el combinado, cómo entorno al caserío recolectaban hierbas aromáticas para dar forma al vermut. "Cuando tengo tiempo me gusta dar las explicaciones de todo lo que lleva el vermut a los clientes. No hay un ingrediente que sobre. Todos están bien equilibrados, encajan en aromas, sabores y detrás hay una historia relacionada con las tradiciones. Por ejemplo, cuando añado la cachaza le hago un guiño a quienes han venido a Bilbao de otros países. Porque además de tradicionales, los vascos somos hospitalarios", concreta.En la iniciativa,El objetivo, según explican no es otro que buscar El Vermut de la Ciudad, aquel que represente en cada sorbo su esencia; un elixir inspirado en los sabores y aromas más tradicionales de Bilbao, en sus gentes y sus gustos. Al vermut ganador de la sexta edición no hay detalle que le falte.Para que los aromas se mezclen y el consumidor se traslade a la vida en los caseríos es importante servir la bebida fría. "Utilizo el escanciado cómo técnica para enfriarlo. Lo paso de un vaso a otro como ocho o diez veces para, además de enfriarlo bajar la graduación alcohólica y abrir todos los aromas", describe González.donde los consumidores han podido votar a través de Instagram su vermut preferido y el que consideran que transmite mejor la esencia de la ciudad. La sorpresa de Jose Ramón es que no solo ha sido el ganador para el jurado, sino que además los clientes han elegido Homenaje como el mejor vermut de Bilbao. "Los premios siempre son buenos, pero para mí que la gente, el cliente vote por tú vermut como el mejor de Bilbao es una gran satisfacción", confiesa.En este sentido, José Ramón destaca el gran nivel de profesionales que existe en la villa a la hora de preparar vermut. "En el concurso hemos sido 115 y ha mucho nivel".'Homenaje' el nombre con el que ha bautizado al vermut ganador, tampoco es casual. Además de ser un reconocimiento a los ancestros pretende ser un recuerdo al aita de Jose Ramón, recientemente fallecido. "Coincidió el fallecimiento de aita con el concurso y al final decidí dedicarle este vermut a mi padre", concluye.