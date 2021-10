Rutas por los barrios para combatir estereotipos

Quién mejor para contar la historia de un barrio que sus propios vecinos. El Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado la iniciativa Diversitours-Aniztasuna Tours, rutas interculturales guiadas que han arrancado hoy, en el Distrito 5 de Ibaiondo, en los barrios de San Francisco, Zabala y Bilbao La Vieja de la mano de los vecinos del barrio.



Este proyecto "tiene como objetivo combatir los estereotipo negativos y acercar al barrio a gente que no había venido nunca para, de esta manera, poner también en valor el emprendimiento de origen extranjero, la diversidad religiosa...", explica Ekain Larrinaga, Técnico de Inmigración del Ayuntamiento.



Estas rutas interculturales cuentan ahora con la participación de Koop SF 34 aunque, en un futuro, se espera que sea la propia asociación quien continúe con la iniciativa.





???? Hoy comienzan las visitas guiadas #Diversitours, un tour por los lugares más emblemáticos y referentes de San Francisco, Zabala y Bilbao La Vieja. Aquí tenéis el mapa del recorrido, que todavía podréis disfrutar el 6 de noviembre.

ABRIR LA MENTE

y es una de las vecinas que ha dirigido la visita por el barrio. Tras conocer Bilbao, cuidad de origen de su abuela, esta joven mexicana se fue a conocer mundo por diferentes ciudades hasta que la pandemia le hizo regresar a la villa., cuenta.Para María Fernanda el Distrito 5 de Ibaiondo, "es muy enriquecedor, muy integrador y multicultural que, además, da muchas oportunidades artísticas".para buscar trabajo y vivió durante años junto a ellos en la zona de Zabala y San Francisco. Carmen quería conocer la historia del barrio y trasmitirla, por ello, se ha formado para ser parte de las visitas guiadas interculturales. "Es una forma de conocer el barrio.. Estas rutas son una forma de pasear por este barrio más tranquilamente ya que", apunta.fueron unos de los primeros en apuntarse a estas visitas y tras terminar la ruta por el barrio aseguraban que. "Ha sido una experiencia muy interesante porque son cosas que no ves si no te las muestran y que te las enseñen los propios protagonistas es una maravilla.Es una cosa diferente", explican."Estas visitas ayudan a abrir la mente y a conocer personas que desde luego, no muerden.", apuntan.