La Amatxu recibe el cariño de los vizcainos

Decenas de vizcainos se han acercado hasta la Basílica de Begoña para celebrar el Día de la Amatxu. Pese a que la Cofradía de Begoña no ha organizado el tradicional desfile que recorre el Casco Viejo hasta las escaleras de Mallona, han sido muchos los fieles que no han querido perderse su cita con la Amatxu, este año además aderezada con los puestos de rosquillas y churrerías que no pudieron instalarse el año pasado debido a la pandemia.

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha oficiado la misa que se ha celebrado a las 20.00 horas, a la que han acudido el alcalde de la capital vizcaina, Juan Mari Aburto, y la romera de Honor, la directora de Informativos Irene Diaz, que ha hecho historia al ser la primera persona en el cargo en bailar un aurresku a la Virgen de Begoña.

La jornada ha concluido con el lanzamiento de fuegos artificiales, los primeros que se lanzan en Bilbao desde que comenzó la pandemia.