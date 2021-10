La ONCE dedica un cupón a la Basílica de Begoña

El cupón de la ONCE del próximo 11 de octubre estará dedicado al 400 aniversario de la Basílica de Begoña, coincidiendo con la celebración del Día de la Amatxu.

La ONCE continúa haciéndose eco y reflejando algunos de los eventos más significativos de Euskadi, agradeciendo de este modo la confianza que la ciudadanía sigue depositando en los juegos de la ONCE.

Aunque el cupón refleja en esta ocasión la efeméride del emblemático edificio, cabe destacar que el 12 de diciembre de 2010 también estuvo dedicado a la Amatxu de Begoña.

La presentación del décimo ha tenido lugar este miércoles en el propio templo, con la presencia del obispo de Bilbao, Joseba Segura; el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el párroco de la Basílica, Eusebio Pérez; la consejera territorial de ONCE Euskadi, Gloria Rosende, y la agente vendedora de la ONCE Leire Arnal.

El obispo ha agradecido a la ONCE la iniciativa y ha puesto en valor al grupo social que tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas. "Un servicio al que nos sumamos desde la Diócesis de Bilbao con un área específica formada por personas con capacidades diversas", ha señalado.

En este sentido, Segura ha agradecido a la organización de ciegos católicos (CECO) sus 25 años de historia en Bizkaia. Se ha referido, en concreto, al tiempo de pandemia en el que, desde la comunidad, "a pesar de las dificultades", han seguido acompañando "de otras maneras" a las personas ciegas en las residencias y en sus casas.

Por su parte, del Delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, ha recordado que "tras el parón a causa de la pandemia producido el año pasado, los agentes vendedores siguen ofreciendo los productos de juego de la ONCE en las calles de nuestros pueblos y ciudades, y en lo que va de año en Euskadi son más de 18 millones de euros los repartidos en premios, con una larga lista de municipios agraciados".