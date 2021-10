FACUA denuncia al restaurante de Bilbao que impide la entrada de menores

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a un restaurante de Bilbao por impedir el acceso de menores de edad a sus instalaciones y ha pedido que se multe al local.



En una nota, la asociación de consumidores ha explicado que ha registrado la denuncia ante la Dirección de Juego y Espectáculos de Euskadi, que tiene las competencias en materia de establecimientos públicos.



FACUA ha comprobado que la página web del restaurante Balicana afirma que el local "está reservado exclusivamente a mayores de edad" y que ese mismo mensaje aparece en otros apartados como "Reservas" y "Contacto".



#EncuestasDEIA ¿Consideras correcto que un restaurante pueda prohibir la entrada de niños?https://t.co/L0jImT0eqv — DEIA (@deia_eus) October 1, 2021

La organización de consumidores ha advertido de que impedir el acceso a un local exclusivamente por motivos de edad se considera unque no se encuentra amparado por la legislación. Se trata del mismo caso que si un establecimiento prohibiera entrar a un colectivo por su etnia, género o lugar de origen.Así, la Ley vasca de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Euskadi señala que las "condiciones y el ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los usuarios".En relación a los, la citada normativa establece una serie de limitaciones al acceso "con el fin de proteger la infancia y la adolescencia", como a "establecimientos donde se efectúen, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para menores" y cita proyecciones de naturaleza pornográfica o de extrema violencia, locales de juegos y salas de fiesta.También impide "la entrada de las personas menores de dieciséis años en bares especiales, pubs y disco-bares, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 22:00 horas".Así, FACUA ha considerado que "el derecho de admisión que establece el restaurante Balicana no responde a ninguno de los supuestos recogidos en la normativa en la que se contempla la prohibición de acceso a menores, por lo que debe entenderse que el establecimiento está ejerciendo este derecho de forma discriminatoria".La normativa estatal también prohíbe preceptos discriminatorios, ha añadido.Por todo ello, la asociación ha solicitado a la Dirección de Juego y Espectáculos Públicos de Euskadi que inicie las investigaciones que sean oportunas, incoe el correspondiente expediente y sancione al local.