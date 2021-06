Aburto tacha de "inaceptable" la propuesta de Arriola de una estación del TAV provisional en Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se mostró molesto con las declaraciones del consejero de Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, quien la pasada semana abogó por ir preparando un plan B para las estaciones que albergarán al Tren de Alta Velocidad (TAV) en la capital vizcaina y la alavesa, apuntando la posibilidad de establecer infraestructuras provisionales. El primer edil bilbaino fue tajarte: "Me parece inaceptable".

En una entrevista concedida a Radio Bilbao (Cadena Ser), Juan Mari Aburto puso de manifiesto su malestar con las declaraciones que realizó la pasada semana el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, quien dijo que no descartaba "un plan B" con estaciones provisionales para que llegue el TAV a Bilbao y a Gasteiz.

Según afirmó el consejero socialista, el Gobierno vasco está dispuesto a colaborar en agilizar los trabajos ejecutando una parte de los trabajos de los accesos a Bilbao y Gasteiz "cuando sea posible". En ese punto, matizó que no descartaría como estrategia tener "un plan B que supusiera poder disponer de estaciones provisionales o que permitieran poner en marcha el servicio". Lo declarado por el consejero de Transporte no le ha hecho ninguna gracia al alcalde de la capital vizcaina. "A mí me parece absolutamente inaceptable (lo declarado por Iñaki Arriola). Después de esperar tanto, no puede haber un plan B. Este alcalde no va a permitir que se barajen otras opciones, y pelearé por el proyecto del soterramiento, y no otro".

En la entrevista, el alcalde también se refirió a la ley del Gobierno vasco sobre los pisos vacíos y la posibilidad de cobrar un canon, y manifestó que ya hay un recargo en el IBI. "Las medidas no deben ser de penalización, y sí de favorecer el alquiler".

Preguntado por el comercio de la ciudad, el primer edil señaló que el impulso al comercio local es fundamental, con la adaptación a lo electrónico.

En relación a la Eurocopa, Aburto fue claro al reiterar que "hemos buscado el resarcimiento con la UEFA", y el acuerdo al que se ha llegado puede estar por encima de lo que iba a traer la competición europea.

Tras señalar, sobre la reciente operación a la que ha sido sometido, que "no ha sido una broma", apuntó que no está "al 100 %, pero voy bien. La actitud personal es fundamental".

Precisamente, el alcalde tomará parte hoy, acompañado del resto de la corporación municipal, en el acto de conmemoración del 721 Aniversario de la Villa que en esta ocasión quiere servir también de homenaje a las víctimas del covid-19. Aburto es partidario de ir recuperando la presencialidad en las instituciones y otras entidades. Hay que atender a las personas en los lugares habituales, "la gente necesita ser atendida".