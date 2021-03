"La Policía actuará con firmeza si no se cumplen las normas. Nos toca cumplir"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha reconocido esta mañana que "es una pena, la misma que tengo yo, tienen miles de pesonas de no poder ir a Sevilla a disfrutar de la final de la copa y animar al Athletic y también porque en Bilbao tenemos que estar viendo el partido en casa, en familia, cumpliendo las normas, no más de cuatro, los que convivamos en ese domicilio. Nos toca cumplir".

Ha adelantado el alcalde que la policía municipal está preparando un dispositivo de seguridad para asegurar que se cumplen las normas y ha dicho que "actuará con firmeza si la ciudadanía incumple"

Por eso, Aburto ha pedido a la ciudadanía que se comporte con esa responsabilidad y ese compromiso que de manera genérica está observando a lo largo de esta pandemia. "El día 3 hay una final importantísima, pero el 4 y el 6... jugamos cada día una final contra el virus. En esa final formamos parte cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del juego titular. No somos suplentes. Nuestra participación es fundamental para vencer a este virus".

El alcalde ha animado la ciudadanía "a quedarnos en casa, disfrutar del juego del Athletic pero en casa".

SEMANA SANTA



El alcalde ha dicho que en estos momentos hemos alcanzado la tasa de 350 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Eso quiere decir que de ayer a hoy hemos subido 5 puntos. De anteayer a hoy habían sido once. Podíamos entender que seguramente la tasa de hoy es algo más favorable, pero no puede ser una ilusión. Todavía no hemos cogido los datos del puente de San José así que estamos en una situación de mucho riesgo. Por lo tanto, nos toca seguir pidiendo responsabilidad. Sé que es un momento especial. Todos tenemos ganas de salir, pero de la actitud de cada uno depende la evolución de este virus".

De cara a la semana de Pascua, confiesa que "no sería de extrañar que entrada la Semana Santa, el fin de semana pudiéramos estar por encima de esa de 400 contagieran que Bilbao estuviera cerrada a partir del martes que viene. Si es así nos queda lo mismo pedir responsabilidad".

Y recordado que "cuanta más movilidad más riesgo".