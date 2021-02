"No me lo creo, he repartido en la ONCE 350.000 euros en Bilbao"

Bilbao amanece con una lluvia de millones. 10 cupones premiados de la ONCE han llenado de ilusión los barrios de Santutxu y La Peña donde han sido vendidos. El vendedor, Carmelo Garín Ojeda, no daba crédito cuando esta mañana se ha levantado y ha comprobado que el número premiado coincidía con el que ha vendido en su puesto. "Esta mañana en cuanto me he despertado, lo primero que he hecho ha sido encender la terminal de punto de venta para comprobar qué número fue el que tocño ayer", ha dicho Garín. "Me he emocionado tanto que pedir a mi esposa que lo mirase para estar seguro de que era el que yo vendí", ha insistido.

Carmelo Garín, afilidado a la ONCE, lleva trabajando como agente vendedor desde hace cuatro años, y ofrece los productos de juego de la ONCE de lunes a viernes en el punto de venta situado ne la confluencia de las calles Zabalbide y Santa Clara de Santutxu por las mañanas, y por las tarde en el quiosco situado en el barrio de La Peña.

"No estoy muy seguro de cuántos cupones premiados han caído en cada uno de los barrios. Acabo de abrir mi puesto de venta y estoy a la espera de que vengan tanto los clientes habituales, como los que pasan por aquí rápidamente antes de entrar a la boca de metro, que está situada junto a donde yo vendo", ha añadido.

10 MILLONES DE PREMIOS

Bilbao repite en lo que va de año, ya que el Sorteo Extraordinario de Navidad del pasado 1 de enero repartió en la villa un total de 4 millones de euros, a los que hay que sumar otros tantos que fueron a Donostia, además de más premios que han llegado a municipios como Laudio, Zumaia o Gallarta. Hasta el momento la ONCE ha repartido 10 millones de euros en premios en Euskadi.