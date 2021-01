El Ayuntamiento de Bilbao se centrará en el rescate de las personas mayores y en riesgo de exclusión

El Plan Bilbao Aurrera presentado por el Ayuntamiento en medio del consenso propone conjunto de medidas pretende servir de "escudo social" para todas aquellas personas que se ven especialmente afectadas por esta crisis y que requieren una atención y apoyo específicos. En total se destimará 4.243.875 euros. Al igual que en 2020, las medidas se estructuran en 4 bloques:

— Ausencia de ingresos.

— Personas mayores en situación de vulnerabilidad.

— Personas en exclusión.

— Familia e infancia.





AUSENCIA DE INGRESOS



Se lanzará un programa extraordinario de Ayudas Especiales Municipales No Periódicas. Con financiación 100% municipal, su objetivo es atender a aquellas personas que no dispongan de ingresos o que hayan disminuido por la situación del coronavirus, pero que no cumplan los requisitos de las AES. Estas personas percibirán una prestación económica que les permitirá poder afrontar sus necesidades básicas de alimentación y de mantenimiento de los hogares. Presupuesto: 425.000 euros .

Se buscará la reducción de la brecha digital, ampliando la red Wifi Bilbao gratuita a los barrios más periféricos y priorizando el criterio social (barrios con mayor incidencia de la brecha digital). Presupuesto: 105.000 euros.

PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD



Se amplía la dotación económica del programa municipal de acompañamiento a personas mayores Urrats bat gehiago, (Presupuesto: 325.000 euros frente a los 150.000 del pasado año) y se sigue trabajando en el Fondo de Vivienda Comunitaria, para dar respuesta a todas aquellas personas mayores que requieran de un alojamiento alternativo, solicitando el ingreso en una vivienda comunitaria o en otro recurso habitacional para prevenir su situación de aislamiento y de tránsito hacia la dependencia. Presupuesto: 1.607.875 euros, (en 2020 fueron 560.000 euros).



PERSONAS EN EXCLUSIÓN



Continúa el Fondo especial para alojar a personas sin hogar, generado en colaboración con otras instituciones, para poder garantizar a las personas sin hogar el acceso a un alojamiento temporal con manutención incluida que posibilite a las administraciones competentes la generación de recursos sociales específicos adecuados a la diversidad de perfiles diagnosticados generados por esta crisis. Este fondo permitirá además apoyar a los alojamientos de la ciudad (albergues, hostales y pensiones) a afrontar la bajada de reservas producida por la disminución de los movimientos turísticos. Presupuesto: 1.075.000 euros.





FAMILIA E INFANCIA



En este bloque se incluyen nuevas medidas como refuerzo de las actividades monitorizadas para infancia y juventud, en especial actividades educativas al aire libre. Estarán guiadas con monitores/as en los espacios deportivos de los barrios: frontones, canchas deportivas, parques y recorridos en el cinturón verde. Presupuesto: 100.000 euros.

También se pretende garantizar la atención a familias en riesgo de desahucio. Su objetivo es prestar alojamiento e intervención socioeducativa a familias con menores a su cargo que carecen de vivienda con motivo de desahucios o que serán previsiblemente desahuciadas a raíz de la pandemia. La medida pretende también ayudar a las familias a afrontar los pagos para evitar un desahucio. Presupuesto: 526.000 euros.

Por otro lado se quiere promover el acceso a los recursos económicos a todas las mujeres víctimas de la violencia de género que se encuentran acogidas en los pisos municipales y sus personas dependientes. Supone reforzar y adecuar, si fuera necesario, los programas existentes a mujeres víctimas de la violencia de género, en coordinación con las instituciones, para detectar y atender situaciones de desprotección y de conflictos intrafamiliares agravadas por el confinamiento. Presupuesto: 80.000 euros frente a los 50.000 del ejercicio anterior. En este ámbito, también se adelantará el importe y facilitar los trámites y procedimientos de ayudas económicas a todas las mujeres de los pisos de acogida.