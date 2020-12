Carlos Díez ha sido galardonado con el primer Premio Especial de la Moda por su trayectoria en el sector, al que ahora se encuentra vinculado a través de series y películas.

Una larga trayectoria que se ve reconocida en casa. ¿Qué balance hace?

-Lo veo que ha llegado a un fin y un principio. Estudié moda pero empecé trabajando en cine y publicidad. Después decidí montar la marca y estuve desfilando en Cibeles 10-11 años. Ahora he vuelto al principio. He cerrado la marca y estoy trabajando en series, películas. Ahora estoy haciendo el vestuario de La casa de papel y el de Sky rojo. Estoy muy contento con mi trayectoria y sigo con lo que me gusta.

El cierre de la marca no supuso una crisis.

-No. Al principio te quedas en shock. Luego me he dado cuenta que todo lo que he hecho en la moda me ha servido para el cine y lo que he hecho para el cine me ha servido para la moda. Decides abandonar una parte de ti pero te encuentras con otra mejor. Lo retomas con más ganas de reinventarte.

¿Es diferente diseñar una colección para pasarela al vestuario de una serie o película?

-Es completamente diferente. Cuando hacía mis colecciones, todo lo decidía yo: la historia que quería contar, tejidos, colores, formas... Antes era el director de orquesta, ahora soy un músico. Decido cómo es el vestuario pero estoy a merced de una historia que han escrito unos guionistas. No estás tú solo ante el peligro, estás rodeado de gente. Trabajas en colaboración con otros equipos, me llena más.

¿Ha sido una sorpresa que le hayan otorgado el primer Premio Especial de la Moda?

-Sí, porque estoy inmerso en el rodaje de dos series. Y en medio de la locura esta, me están premiando en mi ciudad, por mi trayectoria. No me lo esperaba y me hace especial ilusión viniendo de Bilbao porque llevo 26 años que me fui. Nunca te esperas un premio, te llena de emoción.