Bilbao La Vieja ofrecerá actuaciones culturales a partir de mañana.

El programa BLV-ART del Ayuntamiento de Bilbao organiza performances, teatro, danza y visitas guiadas a nuevas galerías y espacios de creación de Bilbao la Vieja, desde mañana jueves hasta el 20 de septiembre

El programa se inaugurará con el estreno en Euskadi de una performance de la compañía catalana Societat Doctor Alonso "Andrei Rublev- versión radiofónica", a las 20:00 horas en Bilborock.

En esta pieza, el espacio sonoro tiene un papel muy relevante: se exploran a fondo todas las capas de sonido y se añaden música y audios del cine de Tarkovsky y de su entorno.

El viernes 11 a las 20:00 horas, en BilbaoArte, Angela Millano, coreógrafa y performer compartirá "Tommy", performance que parte del deseo de volver a bailar y no parar.

El sábado 12 a las 19:00 horas en el Museo de Reproducciones actuarán Las Bastardas. Su propuesta "Con+Sumo + Gusto" es un estreno absoluto y está diseñada para todos los públicos.

La semana se cerrará a ritmo de swing, mambo, calypso, y rock 'n' roll de los 50s y con mucho humor gracias al teatro-música-performance que Juana Geyser y La Imaginaria, banda musical presentarán el domingo 13 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Bilborock.

La recta final continuará el jueves 17 con '3er acto' de La Dinamika (Eguzki Zubia), una propuesta para todos los amantes del teatro, en la que asistimos al camerino de una actriz después de hacer una función.

Al día siguiente, el viernes 18, el Museo de Reproducciones acogerá a las 19:30 horas y a las 20:00 horas danza contemporánea, en la que la veterana coreógrafa Blanca Arrieta mostrará dos sujetos, y un diálogo mudo que evolucionará a través del gesto.

El sábado 19 de septiembre será el turno de LOKKE/ Olatz de Andrés con su proyecto Doppelgänger, que parte de una serie de piezas itinerantes para espacios no convencionales que juegan con la idea del doble y la transformación del tiempo.

La clausura será triple. Por un lado, Larutan Danza e Input Danza tomarán la mañana del domingo la Plaza de Bilbao La Vieja. A las 13:00 horas, Larutan mostrará "Out of the blue", un trabajo de danza fresco y divertido.

Media hora después, a las 13:30 horas, Input compartirá "Imperfectas", pieza de danza que muestra una realidad absurda.

Como broche final, Fusionarte Actividad Artística Sensorial llevará "Sin Piel" al Museo de Reproducciones. Se trata de un estreno absoluto que consta de una actividad sensorial de 15 minutos y un coloquio.

Todas las actividades serán con entrada libre hasta completar aforo.