Rodaje en tiempos de pandemia

Bilbao se convierte en el escenario elegido por la productora Attic Films para grabar un spot publicitario, el primero tras el confinamiento

TODAVÍA no había salido el sol cuando una quincena de figurantes trabajaba para protagonizar uno de los primeros spots adaptados a la "nueva normalidad" que se rodaba ayer en la villa. Eran las 06.00 horas de la mañana y hasta hoy, que será cuando den por finalizado el rodaje, se pasearán por diversos puntos de la ciudad como la Diputación, las inmediaciones del Teatro Arriaga, Rodríguez Arias, Mazarredo y la zona de Abando entre muchos otros escenarios. "Está muy bien que Bilbao sea el escenario elegido para filmar un anuncio después de la crisis del coronavirus. En la ciudad se tienen que seguir haciendo cosas", comentó Adriana Gálvez acompañada por su madre mientras inmortalizaba una de las tomas con su teléfono móvil. "Me fijaré en la televisión y diré: eso lo vi en primera persona", prosiguió.

Aunque los datos del spot son confidenciales, y habrá que esperar a que se lance a la gran pantalla para descubrir de qué se trata, sí que se pudo saber que detrás de este proyecto, desarrollado por la productora Attic Films, se encuentra el director y realizador madrileño Julio del Álamo, una conocida figura en el mundo de la publicidad. La plaza del Teatro Arriaga o la calle Bailén fueron algunas de las localizaciones elegidas en el día de ayer por el equipo que, tal y como confesaron, "todo estaba organizado" y no han tenido que "cambiar sus planes por la crisis sanitaria". Además, la villa tuvo que empezar a prepararse para este evento horas antes de que comenzara el rodaje, ya que se eliminaron varios aparcamientos para que este hecho fuese posible. Dos personas de seguridad se encargaban de que nadie entrase al recinto, algo que incomodó a Jacinto Ibáñez. "He tenido que dar toda la vuelta al Teatro porque no me dejaban pasar", se quejó.

No obstante, la gran mayoría de curiosos que se acercaban no ponían pegas, se alegraban de que la ciudad vuelva a ser el epicentro de rodajes y así como de eventos importantes. "Todo ha estado parado y aunque nada vuelva a ser como antes tenemos que intentar hacer vida normal. Todo lo que vemos en la tele son noticias malas y si sales a la calle y ves algo así te anima el día", expresó Juliana Beaskoetxea, quien confesó que el año pasado también vio cómo se rodaba otro spot publicitario en las calles de Bilbao. "Lo curioso es que luego en la televisión lo vi. No se veía muy bien que era el Palacio de Diputación, pero como estuve ahí yo lo vi claro. Te hace ilusión", apuntó.



Pruebas PCR a los figurantes

Como no podía ser de otra manera, y tal y como informaron desde la propia productora, antes de grabar el spot los figurantes tuvieron que realizarse una prueba PCR, lo que les permitiría poder rodar durante estos dos días en Bilbao. "Solo uno de ellos no ha podido estar porque arrojó un resultado incierto", informaron desde Attic Films. Además, siguiendo el protocolo y las medidas de higiene y seguridad marcadas por la crisis sanitaria, a partir de ahora, tal y como pudo verse en los rodajes de ayer, los figurantes guardarán también una distancia interpersonal de al menos un metro y medio.

Mientras el resto del equipo, formado por más de una veintena de personas, trabajó con mascarilla. Estas nuevas normas no les han pedido continuar con los trabajos que tenían previstos, tanto es así, que hoy las cámaras volverán a poner el foco Bilbao.