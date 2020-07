Fin de semana repleto de danza, música y teatro en Euskalduna de la mano de Aurrera Fest!

El fin de semana llega repleto de actividad cultural al Palacio Euskalduna de la mano de Aurrera Fest!, el programa impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para fomentar actividades que reactiven la actividad, la economía y el ocio en Bizkaia mediante la cesión de espacios en Euskalduna Jauregia. Con todas sus salas reabiertas y a pleno rendimiento, Euskalduna se prepara para tres intensos días de música, teatro y danza entre otras propuestas de interés.

Mañana, sábado 25 de julio, la cita será con la danza. El Auditorium acogerá a las 20.00 horas el estreno de "Amoria & Dolore Elkano, la primera vuelta al mundo", un espectáculo de la Compañía de Danza Kresala bajo la coreografía de Faustino Aranzabal que revisa las danzas de la Edad de Oro en la navegación vasca. El precio de la entrada es de 27 euros (gastos de gestión incluidos).

El espectáculo "Amoria & Dolore" es una creación de danza que parte de la Edad de Oro de la navegación vasca, inspirada en la música antigua que evoca la primera vuelta al mundo de Elkano, en un tiempo donde las danzas formaban parte de su expresión cultural como referente histórico. La obra planea por la época dorada y la circunnavegación de Elkano como un motivo para indagar, reinterpretar y crear un nuevo patrimonio artístico y coreográfico, evidenciando las huellas dejadas por la navegación vasca en la concepción del mundo moderno que alcanzó unos niveles verdaderamente históricos.

La primera jornada del fin de semana deparará dos citas más, con Capsula (Sala 0B, 19,5 euros la entrada gastos de gestión incluidos) y "Cómo ser soprano y no morir en el intento" (Sala 0E, 14,5 euros la entrada gastos de gestión incluidos). Capsula presenta como parte del Aurrera Fest! en el Palacio Euskalduna de Bilbao su impresionante nuevo trabajo "Bestiarium", un tratado de psicodelia oscura, sonidos espaciales, carretera y electricidad. Guiados por la pareja Martín y Coni, a la guitarra y bajo, y Alvaro Olaetxea, a la batería, Capsula han sido comparados por David Fricke -senior editor de la revista Rolling Stone- con grupos como The Cramps, X o The Who. Su sonido mezcla la intensidad del garaje rock y raíces del rock and roll con el post punk, noise y psicodelia oscura, entregado con una energía impactante y visceral.

Por su parte, "Cómo ser soprano y no morir en el intento" son doce arias y canciones que se en integrarán un relato sobre la vida, milagros, dramas y obsesiones de una soprano con una firme y obsesiva decisión de dedicarse en cuerpo y alma al ingrato mundo del arte lírico. Le acompañan amigas del alma, María Vega Pérez de Arlucea, la pianista, cantante frustrada abducida por su propio mundo, y Pamela Carballo, la estilista que, no queriendo ser protagonista, el divismo de la soprano la supera. La escena viene sostenida por visuales en 3D, video creaciones y mapping realizadas por el colaborador y sufridor habitual de la diva, Mauri Martín Marín. En esta ocasión y para su estreno en el Palacio Euskalduna, La Diva mostrará su lado más low cost, adaptándose a los difíciles momentos.

El domingo, 26 de julio, dúo de propuestas con más música. "Bost", en la Sala OB al precio de 19,5 euros la entrada gastos de gestión incluidos, es el quinto trabajo del trikitilari y compositor Xabi Aburruzaga en el que ha musicado sus vivencias de estos últimos años. En directo, interpretará temas de su nuevo trabajo y hará un pequeño repaso de sus trabajos anteriores. Tradición y modernidad se funden en un concierto donde música y danza se unen, ya que los dantzaris Arkaitz Pascuas y Nagore de las Cuevas danzan coreografías creadas por ellos para la ocasión y hacen un concierto mucho más dinámico.

"La música de los supervivientes", en el Auditorium, precio de la entrada entre 25 y 27 euros gastos de gestión incluidos, propone un programa de supervivencia: obras que fueron compuestas durante la primera y la segunda guerra mundial y sus posteriores crisis económicas y ocio sanitarias. Reflejan el horror de aquellos días, pero, hoy, otorgan esperanza: la música compuesta entonces sigue sonando ahora. Además de acompañarnos a través del tiempo, el público vivirá en directo la composición de una obra hecha por ellos mismos, los supervivientes de la crisis del COVID-19, poniendo broche final al concierto

El lunes, 27 de julio, arrancará con fuerza de la mano de "Cabaret Misterio" en la Sala 0B (precio de la entrada 19,5 gastos de gestión incluidos). Se trata de un juego de escape teatralizado en el que se interactúa con actores que dan vida a personajes que pueden ayudarte o no. Humor, drama y enigmas a ritmo de cabaret. El concepto cuenta con 90 minutos. 30 minutos de prólogo, en el cual se pone a las y los espectadores en situación: conversaciones en los camerinos, números de magia, cabaret€ Los 60 minutos restantes son jugar con los actores. Pruebas de enigmas desde la butaca en todo momento, hasta interrogatorios a los actores para descubrir al culpable.

La Sala 0E acogerá otra propuesta del día, "Tiempo", una obra que, a través de la danza y circo contemporáneo, hará viajar al público creando diferentes percepciones del tiempo. Las relaciones que surgirán entre los personajes y elementos de circo y danza darán peso, dinamismo, versatilidad y color a la obra. Las dinámicas de velocidad y movimiento que se generarán entre el circo y la danza nos ayudarán a enfatizar, ahondar y destacar la cualidad de tiempo, tempo, cadencia, ritmo, compás, el paso del tiempo, tu tiempo y el del otro. El precio de la entrada es de 14,5 euros, gastos de gestión incluidos.

Cierra el trío de propuestas del lunes "EGO temporada de verano 2020" en el Auditorium, precio de la entrada entre 11,5 y 16,5 (gastos de gestión incluidos), para disfrutar de la energía que desprende la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) en su primera aparición bajo la batuta de su nuevo director titular, Rubén Gimeno. Presentan un programa en el que cobran especial protagonismo, por una parte, las secciones de viento madera y, por la otra, la sección de cuerdas, uniéndose todos ellos en la obra que cerrará el programa.

#KreoEnTiKultura: 5 euros de descuento por entrada siempre que se compre a través de la web de https://ticket.kutxabank.es/kreoenti/public/janto/# Aplicable únicamente a espectáculos locales que se celebren en julio, agosto y septiembre.