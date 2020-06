Los 240 vendedores de la ONCE en Bizkaia vuelven a la calle

Los 240 agentes vendedores de la ONCE en Bizkaia (500 en Euskadi) han vuelto a las calles este lunes, 15 de junio, para "seguir llevando la ilusión" y retomar el contacto con sus clientes y con las muchas personas que, de forma solidaria, compran los productos de juego de la ONCE, según ha informado la organización.

Este regreso se realiza en función de la normativa vigente del proceso de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para los vendedores de Euskadi y sus clientes, mediante la debida información y la puesta a disposición del material necesario, al igual que para el resto de trabajadores de la Organización.

Mari Paz Olazabal es una de las vendedoras que ha vuelto hoy a las calles de la Bilbao, y ha abierto el quiosco de la ONCE situado en el puente del Arenal, frente al teatro Arriaga, con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha expresado su apoyo a la Organización, en un breve acto donde también ha participado el delegado Territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza.

La serie, compuesta por siete cupones, supone la vuelta de los sorteos de la ONCE y de sus 19.000 vendedores de nuevo a las calles de todo el Estado, la primera vez que no están presentes junto a la ciudadanía desde que nació la Organización hace 82 años.

Los cupones que salen hoy a la calle corresponden a los sorteos de los días 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio. Los cuatro primeros cupones son de Diario; el quinto, un Cuponazo; y los dos últimos, de Fin de Semana.

El primer cupón, perteneciente al lunes, 15 de junio, está dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles de pueblos y ciudades para "continuar llevando la ilusión a todos los rincones", y se titula "Volvemos...los iguales", en referencia a la denominación histórica de los cupones de la Organización y a la aspiración de la ONCE de "una sociedad de iguales, sobre todo en derechos y oportunidades, para las personas ciegas o con discapacidad".

A partir de este martes, 16 de junio, los cupones reconocen el esfuerzo de la ciudadanía y agradece a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19, al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo, y dedicados especialmente a sectores como el de los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes, o los voluntarios.

La serie se cierra este domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia, desde el personal educativo y de servicios sociales de la ONCE, hasta los profesionales de empleo de Fundación ONCE, pasando por quienes, desde las lavanderías de Ilunion, lavan y desinfectan la ropa de hospitales, y por quienes, desde los hoteles medicalizados de Ilunion en varias ciudades, atendían a sanitarios y afectados por el covid-19.