Un 67 % de los bilbainos es crítico con el cumplimiento de la desescalada

Un 67 por ciento de los ciudadanos de Bilbao cree que la ciudadanía cumple en "algo" o "nada o poco" las normas de las fases de la desescalada por el coronavirus, frente a un 33 % que estima que se cumplen "mucho" o "bastante", según una encuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento de la capital vizcaína.



El sondeo refleja que un 68 por ciento de la ciudadanía piensa que la vida en Bilbao va a ser diferente tras el coronavirus y que un 49 % cree que la normalidad no se recuperará hasta dentro de un año o más.





El trabajo, encargado por el Ayuntamiento para analizar la repercusión de la crisis del coronavirus en Bilbao, ha sido realizado por el instituto Ikerfel mediante 603 entrevistas telefónicas ade la capital vizcaina efectuadas entre los pasados 11 al 13 de mayo, según ha informado este lunes el Consistorio.Preguntados sobre si la ciudadanía está cumpliendo las normas para las fases de la desescalada, un 36 % estima que se cumplen "algo" y un 31 % piensa que "nada o poco", mientras un 29 % opina que "bastante" y un 4 % cree que "mucho".Un 18 % de los encuestados ha sufrido los efectos del conoravirus en su salud o en la de alguien de su hogar (4 %) o de algún familiar cercano (14 %), mientras la cifra sube al 48 % cuando se pregunta sobre las repercusiones de la crisis en el ámbito laboral.De esos afectados en materia laboral, un 26 % ha sido incluido en un, un 13 % ha visto modificadas sus condiciones de trabajo, un 11 % ha sufrido un cierre de negocio y un 7 % ha sido despedido.Un 88 % de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por las consecuencias que va a tener el coronavirus en Bilbao.En el sondeo, los ciudadanos se expresan divididos cuando se les pide una valoración de cómo se han establecido las fases de la desescalada, ya que para un 33 % ha sido "muy" y "bastante bien", para un 35 % ha sido "regular" y casi para otro tercio, un 31 %, "bastante" o "muy mal".Sobre cuándo se podrá recuperar la normalidad en Bilbao, un 7 % cree que "de aquí a dos meses" y un 40 % sitúa la horquilla entre 3 y 6 meses, aunque un 51 % piensa que será dentro de un año (27 %), más de un año (22 %) o incluso que no se recobrará la normalidad (2 %).Para un 68 % de los ciudadanos encuestados, la normalidad va a ser "diferente" tras el coronavirus, mientras un 32 % considera que será "como antes".En cuanto a las próximas medidas que se deberán adoptar en la desescalada, un 22 % opina que deben ser más "restrictivas" y un 24 % más "flexibles". Un 52 por ciento de los encuestados muestra una posición intermedia.Respecto a cuáles deben ser las prioridades del Ayuntamiento de Bilbao en la desescalada, un 25 % pide "información más clara", un porcentaje similar reclama que el Consistorio controle el cumplimiento de la normativa, un 11 % demanda ayudas para colectivos desfavorecidos y un 10 % da preferencia a las ayudas al comercio, hostelería y autónomos.Un 91 % cree que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para controlar el cumplimiento de las normas de civismo y seguridad y un 86 % está a favor de las sanciones en caso de incumplimiento.Sobre la gestión del Consistorio durante la pandemia, un 41 % la juzga "bastante bien" y un 13 %, "muy bien", ante un 28 % que no la ve "ni bien ni mal" y un 12 % que la considera "muy mal".En la encuesta se ha preguntado también sobre la suspensión de las fiestas de Aste Nagusia de este año: un 85 % está a favor de que se cancelen, por no poder garantizar la seguridad, mientras un 11 % está en contra.El sondeo indica que la gran mayoría de la ciudadanía se ha informado de la pandemia por televisión (77 %), seguido de internet (46 %), la prensa (39 %), la radio (27 %) y las redes sociales (14 %).