Las barbacoas están prohibidas en la fase 1 de la desescalada

La Policía Municipal de Bilbao ha recordado que "no están permitidas" las barbacoas en la actual fase de la desescalada por la crisis del coronavirus.



En un mensaje en las redes sociales, la Policía local responde así a las preguntas que está recibiendo "desde hace varios días" para saber si, con vistas al próximo fin de semana, se pueden hacer barbacoas.



?NO, no están permitidas las barbacoas, nos estáis preguntando desde hace varios días, de cara al fin de semana debemos decir que: NO SE PERMITEN.



Ni con la pareja, ni con el perro, ni con amigos, ni en el monte, ni en el campo, no se permiten. #BilbaoAurrera pic.twitter.com/xIs3V0cFI4