Comienzan las obras de semipeatonalización de la calle Iparraguirre

Desde hoy y durante los próximos once meses la calle Iparraguirre se va a someter a un proceso de transformación que cambiará no solo su estética sino también su concepción. El proyecto municipal, acordado con los vecinos y con la asociación de comerciantes de Bilbao Centro, pretende mejorar un eje que conecta dos equipamientos culturales Azkuna Zentroa y el museo Guggenheim. Con un presupuesto de 1.600.000 euros.

La semipeatonalización de la calle Iparraguirre no solo es una obra que mejorará la vida de los vecinos de este entorno, sino que se trata de la configuración de un nuevo eje que permita a los turistas acceder de manera natural a otras zonas de la villa. Esta primera fase abarca desde el Museo Guggenheim hasta la plaza San José, un ámbito de actuación de 8.500 metros cuadrados

El concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, ha señalado que "se persigue, por una parte, ensanchar las aceras que pasarán de tres metros y medio peatonales a cinco metros y medio y poner en plantaforma única la calzada para los vehículos en el trazado desde la plaza San José hasta el Guggenheim". La transformación de esta zona incluye homogeneizar el mobiliario urbano de las terrazas de este entorno. Abaunza matiza, sin embargo, que no van a crecer. "No van a ocupar más espacio pero sí cambiaremos su mobiliario por uno de madera más acorde con lo que vamos a hacer". Otra de las actuaciones afectará al arbolado, "se sustituyen los árboles de toda la calle, y en su lugar vamos a plantar cerezos japoneses que en primavera llenarán toda la calle Iparraguirre de flores", explica el concejal.

Estas actuaciones cambiarán la perspectiva que tenemos de esta calle que en el futuro será el trazado de conexión entre esos dos equipamientos culturales. Durante los once meses que va a durar la obra desde el Área intentarán minimizar las afecciones y las molestias tanto a las actividades económicas como a los vecinos de este entorno, según se ha comprometido el concejal. Es consciente no obstante de que "once meses generarán no obstante molestias, por lo que pedimos paciencia y comprensión en cuanto a la ejecución de las obras ". Abaunza resalta que el objetivo último es la mejora este eje vertebrador. "Supone una relevante transformación urbanística y estética".

En función del avance de los trabajos la zona a ocupar será vallada con anterioridad. Además, se permitirá la circulación de vehículos y se dejará paso libre para los peatones en todo momento, tal y como se ha informado a los vecinos a través de un aviso colocado en sus portales.

La licitación para las obras de semipeatonalización de una de las calle más céntricas de la villa, salió a concurso en el pasado mes de julio. Los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao para 2020 han reservado una partida que asciende a 2.881.550 euros. En esta primera fase no se acometerá la iluminación uno de los asuntos que en su día fue cuestionado por los vecinos por lo que se cambió el proyecto inicial en aras de la seguridad de los vecinos.

La transformación de esta vía se encuentra en el punto de mira del Consistorio desde hace años, pero antes de llevar a cabo el proyecto ha habido un trabajo de participación con los vecinos, comerciantes y hosteleros para buscar una solución que fuera compartida por todas las partes. Por este motivo no ha sido hasta ahora cuando el proyecto será finalmente será ejecutado.