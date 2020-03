Las mujeres conquistan en una década el Ayuntamiento de Bilbao

BILBAO – Ya estaba, pero ahora, además, entra en puestos reservados hasta hace muy poco a los hombres. La evolución de la mujer es un hecho en todos los órdenes de la sociedad y el Ayuntamiento de Bilbao constata con números una realidad imparable que se apoya en acciones que favorecen la igualdad. La paridad es real: catorce concejalas y otros tantos concejales. Solo en Policía Municipal y Bomberos el número de hombres es muy superior. "Hay un enriquecimiento evidente, han cambiado las formas y los planteamientos son muchísimo más globales de lo que eran antes", reflexiona la delegada de Alcaldía, Gotzone Sagardui.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Bilbao es paritario, no solo en la representación política sino también en la presencia de la mujer en la administración. Y esto se refleja en una mirada global que tiene su exponente más visible en Urbanismo. "La organización de los espacios abiertos una mujer lo hace pensando en cómo va a plantearse cuando lo utilice con sus hijos e hijas. Y no solo hablamos de rebajes, sino de si da el sol, si ve los juegos infantiles... Son cosas que ahora nos parecen normales, pero que se han incorporado con mirada femenina. En las edificaciones, por ejemplo, los soportales tienen una percepción diferente según la usen hombres o mujeres. Una mujer tiene en cuenta en la planificación estos aspectos", señala la concejala.

Sagardui analiza los datos y señala que "en el ámbito político, si cogemos los datos de 2003, desde entonces, la presencia de la mujer en el conjunto de la corporación y del gobierno ha ido in crescendo".

Su afirmación se sustenta en datos: "Hablábamos entonces de 18-11 porque hay un total de 29 ediles- mientras que ahora hemos pasado a 15-14 hombres frente a mujeres. Es decir, que donde había un lapsus de siete ahora la diferencia es de uno".

Analizando por partidos, la situación es que EAJ-PNV y EH Bildu tienen una representación paritaria. En el PP los hombres tienen el doble de representación que las mujeres. En el PSE hay un edil masculino más y en Elkarrekin Podemos la diferencia es 2-1 a favor de la mujer.

En la composición del gobierno la proporción es parecida. "En 2003 el gobierno estaba conformado por 16 ediles de los que diez eran hombres y seis mujeres. La realidad hoy en día es que en el gobierno de 19 concejales hay diez hombres y nueve mujeres, con lo cual estamos con el mismo dibujo de la corporación". La concejala de Alcaldía constata que "la representación de mujeres ha ido incrementándose".

El análisis "en lo micro" sigue las mismas pautas. Hay un alcalde, pero una primera teniente de alcalde, un segundo teniente alcalde y una tercera teniente alcalde. Por tanto, en este apartado el reparto es equitativo.

Y, lo mismo ocurre con las coordinaciones. La coordinación de Seguridad Ciudadana está ostentada por una mujer, precisamente en uno de los ámbitos donde la incorporación de la mujer está con una cifras ostensiblemente mejorables, como es Policía Municipal, Bomberos y Emergencias. "Es un hecho positivo y significativo que al frente de esta cartera actualmente se encuentre Amaia Arregi", señala Sagardui. Además, las portavocías, salvo en el caso del PSE, también están en manos de mujeres.

En lo laboral En lo que se refiere a la parte laboral, si se comparan los datos de 2019 con 2009, por ejemplo, sigue viéndose un incremento en la presencia de mujeres. Tanto por niveles como por grupos todos la incorporación ha ido a más. "Y algo que aún es más significativo, con respecto a los puestos que ostentan las mujeres, hay que decir que están accediendo a los niveles más altos", destaca la delegada de Alcaldía. Pone el énfasis en este aspecto porque "es cierto que en la administración muchas veces había una gran presencia de la mujer, pero en sueldos básicos, que eran más de prestación de servicios y menos en aquellos que fueran o de responsabilidad o de características técnicas".

Hoy en día los ratios han cambiado. En los grupos más altos el porcentaje es de un 60,87%, lo que quiere decir que las mujeres acceden a puestos de alta cuantificación técnica. "La diferencia es considerable", resalta la concejala.

Pero la incorporación de la mujer no solo tiene una valoración numérica. "El acceso a la administración está muy pautado con procesos que garantizan la igualdad de oportunidades. Pero es muy importante no solo cuántas hay, sino a dónde están llegando", reflexiona Sagardui.

Esto tiene su reflejo en la incorporación de la visión de la mujer para la resolución de problemas. "Desde la mirada de mujer se hace frente a problemas o planteamientos de forma distinta. Desde la forma de la comunicación, hay un enriquecimiento evidente, han cambiado las formas y los planteamientos son muchísimo más globales de lo que eran antes y se contemplan variables que antes no es que los hombres no quisieran ponerlos sino que desde su mirada no las veían", concluye Go-tzone Sagardui.