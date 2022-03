Recogida de material para Ucrania en la villa de Ugao

La Mancomunidad de Nerbioi-Ibaizabal, constituida por las localidades de Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Orduña, Zaratamo y Zeberio, en colaboración con la Asociación de Cooperación al Desarrollo Ucrania– Euskadi, ha puesto en marcha una campaña de recogida de materiales de primera necesidad, además de alimentos no perecederos y material médico para la población civil ucraniana.

El centro logístico de esta iniciativa se encuentra en la villa de Ugao-Miraballes, en concreto, en un pabellón cedido por un particular del polígono industrial de Usila situado junto a la firma Carrocerías Laugao. Allí se puede llevar material y artículos de primera necesidad, especialmente comida de bebé, alimentos no perecederos pero en ningún caso en envases de cristal, material sanitario salvo medicamentos, pilas, velas, camping gas, pastillas potabilizadoras de agua y productos para la higiene personal. A pesar de la situación crítica que vive la población civil ucraniana, ya sea la desplazada como la que aún se encuentra en el interior del país, "ahora mismo no es necesaria la donación de pañales ni de ropa", precisan desde la Mancomunidad.

Días y horarios



Los días de la semana en los que la población que así lo quiera puede acercarse hasta el pabellón de Ugao-Miraballes para entregar el material son: los lunes y los jueves, de 9.30 a 11.00 horas y los miércoles de 18.00 a 20.00 horas. En el punto de recogida habrá personas voluntarias que colaboran activamente con esta campaña y que se encargarán de seleccionar y clasificar el material donado para su posterior envío a Ucrania.

Desde la Mancomunidad de Nerbioi–Ibaizabal se ha lanzado un mensaje de agradecimiento hacia la labor y la entrega "del voluntariado y de la ciudadanía de la comarca que participará en esta campaña" y, de manera paralela, ha querido transmitir "nuestro sentimiento de solidaridad y de ánimo al pueblo ucraniano", declara la entidad en un comunicado.